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У Німеччині чоловік відкрив стрілянину з вікна та поранив українця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Німеччині чоловік відкрив стрілянину з вікна та поранив українця
Мотиви нападу наразі залишаються невідомими? розслідування обставин інциденту триває
фото: Bild

Невідомий відкрив вогонь з вікна житлового будинку і поранив випадкового перехожого

У німецькому місті Хемніц, що у федеральній землі Саксонія, перехожий отримав вогнепальне поранення – у нього вистрелили прямо з вікна житлового будинку. Постраждалим виявився 41-річний громадянин України. Як інформує «Главком», про це повідомляє Bild із посиланням на поліцію Саксонії.

Куля влучила в руку чоловіка. Постраждалого негайно госпіталізували до місцевої клініки. Загрози для його життя немає, стан стабільний, але він потребує стаціонарного лікування.

Свідки події оперативно викликали поліцію.

Правоохоронці негайно оточили район навколо місця події. Через невідому загрозу на місце прибули бійці спецназу. Стрільця вдалося виявити у квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Банхофштрассе.

Підозрюваний виявився 40-річним громадянином Німеччини. Поліція зазначила, що під час затримання він не чинив опору правоохоронцям.

Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили пневматичний пістолет, що стріляє сталевими кульками. За даними слідства, саме ця зброя була використана для стрілянини з вікна.

Мотиви нападу наразі залишаються невідомими. Розслідування обставин інциденту триває.

Нагадаємо, у німецькому місті Дорстен на лісовій стежці було виявлено тіло 32-річної українки та її однорічної доньки. За даними поліції Реклінггаузена та прокуратури Ессена, до поліції звернувся 16-річний підліток, який визнав свою причетність до злочину. Підозрюваний є українцем, який проживає в Дорстені.

До слова, у Бельгії прокуратура повідомила результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви.

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Теги: Німеччина пістолет поранення чоловік поліція розслідування зброя

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