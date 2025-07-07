Кабмін затвердив нові гранти на відновлення бізнесу після обстрілів

Гроші будуть надаватись підприємствам і ФОПам, які працюють у переробній промисловості

Уряд затвердив нову редакцію порядку реалізації програми «Гранти для переробних підприємств» у межах якої запроваджено новий напрям на відновлення виробничих потужностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

За словами глави відомства Юлії Свириденко, переробні бізнеси, які зазнали втрат через війну РФ проти України, можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. «При цьому держава бере на себе до 80% витрат. Крім того, нова редакція порядку передбачає можливість повторної участі у програмі, а також розширює підтримку для аграріїв і виробників, які обирають українське обладнання. Запроваджені зміни дозволять підприємствам відновити втрачені потужності, створити нові робочі місця, запустити додаткові виробничі лінії та забезпечити стабільний розвиток», – каже вона.

Гранти на відновлення будуть надаватись мікро-, малим та середнім підприємствам і ФОПам, які працюють у переробній промисловості й документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ внаслідок воєнної агресії РФ. Максимальний розмір гранту на відновлення – 16 млн грн. Отримати його можна на умовах співфінансування 20/80 вартості проєкту. Зокрема, для отримання максимальної суми гранту 16 млн грн, власний внесок заявника має складати 4 млн грн.

Грант може отримати кожен постраждалий виробник незалежно від групи пов’язаних осіб. Для подачі заявки обов’язково надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду держмайна та Мінекономіки. Заявку можуть подати й ті підприємства, які раніше вже отримували грант на розвиток чи створення переробного підприємства, але загальна сума отриманих грантів за цією програмою не може перевищувати 16 млн грн.

«Інші умови є спільними із базовою грантовою програмою для переробних підприємств: отримувачі мають створити не менше 5 нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років (з яких мінімум 20% – ЄСВ із нових робочих місць). Витратити кошти можна лише на придбання, доставку й монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва», – зазначає пресслужба міністерства.

Нагадаємо, Червоний Хрест України у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом і фондом Neighbour in Need надає українцям фінансову підтримку у розмірі 7 тис. євро. Програма REDpreneurUA допоможе започаткувати або відновити бізнес під час війни.

До слова, уряд ухвалив рішення про розширення програм грантів на створення або розвиток бізнесу у восьми областях України.