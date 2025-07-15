Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вуглецеве мито ЄС може зробити українську сталь неконкурентоздатною вже з 2026 року – ЄБА

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Вуглецеве мито ЄС може зробити українську сталь неконкурентоздатною вже з 2026 року – ЄБА
Український метал, зокрема чавун і сталь, потрапляє під пряме регулювання механізму
фото: depositphotos.com

До 2030-го року CBAM може зробити неконкурентоздатним український експорт цементу, добрив, чавуну, прокату...

Українська металургія – найбільший постраждалий сектор від повноцінного впровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який Європейський Союз запускає з 2026 року. Про це заявив директор аналітичного центру GMK Center, голова Комітету сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Станіслав Зінченко. 

За його словами, український метал, зокрема чавун і сталь, потрапляє під пряме регулювання механізму, що вже в перший рік може спричинити втрату сотень мільйонів доларів.

«У перший рік, наприклад, повноцінного впровадження CBAM, український експорт чавуну, сталі може зіткнутися з необхідністю виплат на суму десь 300–350 мільйонів доларів, тобто Україна втратить експортні надходження в такому розмірі вже у 2026-му році від сталевої індустрії», – наголосив Зінченко.

Він зазначив, що ця проблема має довгостроковий характер, і її вплив з часом лише посилюватиметься.

«І в перспективі 2030-го року CBAM може зробити неконкурентоздатним український експорт цементу, добрив, чавуну, прокату. І це дуже-дуже велика проблема. Вона не проблема на один день. Це довгострокова проблема, стратегічна проблема для української економіки та українського експорту», – підкреслив експерт.

Раніше, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі «Психея» заявив, що українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM), яке набуде чинності вже з 2026 року.

Читайте також:

Теги: експорт бізнес промисловість металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал «Олімпекс» здатний переробляти до 5 млн тонн зерна на рік
Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Вчора, 11:36
З початком повномасштабної війни ринок землі практично зупинився
Ціни стрімко зросли. Як змінилася вартість гектара за час роботи ринку землі
Вчора, 09:31
За попередніми даними, борт летів до Нідерландів.
В одному з аеропортів Лондона розбився літак
13 липня, 20:13
Nvidia становить 7,5% індексу S&P 500
Історичний рекорд. Капіталізація Nvidia сягнула $4 трлн
9 липня, 19:25
CBAM – це все-таки економічний механізм, який стимулює кліматичну нейтральність
Президентка асоціації екологів пояснила, чому уряд має добиватися відтермінування мита CBAM
8 липня, 13:18
Президент подякував усім союзникам України, які допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
5 липня, 18:58
Збитки від незаконного переоформлення активів складають понад 124 млн грн
Викрито схему виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій РНБО
25 червня, 13:18
Румунія укріплює позиції експортера зерна
Заміна України? Одна країна ЄС завалить Європу пшеницею цього сезону
18 червня, 15:03
Україна може відправити партіх заморожених ягід до Нідерландів
Експорт з України до Нідерландів: експертка розповіла, яка група товарів користується попитом
18 червня, 10:24

Економіка

Вуглецеве мито ЄС може зробити українську сталь неконкурентоздатною вже з 2026 року – ЄБА
Вуглецеве мито ЄС може зробити українську сталь неконкурентоздатною вже з 2026 року – ЄБА
«Метінвест» має 4 тис. вакансій
«Метінвест» має 4 тис. вакансій
ICC Ukraine закликає віцепрем'єра Кулебу скасувати підвищуючі коефіцієнти
ICC Ukraine закликає віцепрем'єра Кулебу скасувати підвищуючі коефіцієнти
Українська компанія отримала міжнародну премію у галузі корпоративної соціальної відповідальності
Українська компанія отримала міжнародну премію у галузі корпоративної соціальної відповідальності
Нові податки на надра? Виконавча директорка Асоціації видобувників б'є на сполох
Нові податки на надра? Виконавча директорка Асоціації видобувників б'є на сполох
Понад 200 угод на десяток мільярдів євро. Шмигаль підбив підсумки конференції у Римі
Понад 200 угод на десяток мільярдів євро. Шмигаль підбив підсумки конференції у Римі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4940
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
4157
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
3872
З українських прилавків зникає популярна риба

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua