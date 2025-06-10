Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)

Після того, як Дмітрієв постав у ролі «переговорника Путіна», Геруси вийшли зі спільного з ним бізнесу

Дружина нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса Андрія Геруса Наталія Герус до весни 2022 року була власницею бізнесу у партнерстві із впливовим підсанкційним бізнесменом Кирилом Дмітрієвим. Про це свідчать дані декларації народного депутата та відомості порталу opendatabot. Саме Дмітрієва на початку цього року призначив своїм спецпредставником щодо переговорів з американцями.

Вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до персони Дмітрієва, Наталія Герус почала виходити зі спільного з Дмітрієвим бізнесу.

Андрій Герус за підсумками 2024 року декларував спільний бізнес з Дмітрієвим бізнес дружини

Зокрема, в декларації про доходи Андрія Геруса за 2024 рік зазначалося, що Наталія Герус є контролером ТОВ «Українська мрія».

Водночас вже 22 лютого 2025 року дружина нардепа від «Слуги народу» вийшла зі складу кінцевого власника фірми «Українська мрія». Її місце посів киянин Микола Лисак. Крім цього, Наталія Герус склала повноваження директора ТОВ «Українська мрія», керівником якої вона була з серпня 2019 року. З 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній нардеп і чоловік Наталії Андрій Герус.

Партнером родини по цьому рекламному бізнесу (ТОВ «Українська мрія» надає послуги посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації) значиться особа на ім’я Дмитрієв Кирило Олександрович.

Останній, з 2022 року, перебуває під дією антиросійських санкцій одразу кількох країн: Канади, США, Великої Британії та Австралії.

Дмитрієв Кирило Олександрович – російський фінансист та інвестор, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (з квітня 2011 року). Він також є заступником голови Ради з інвестицій при голові Державної Думи РФ, а свого часу – керував Icon Private Equity.

У лютому 2025 року Дмитрієва було призначено ще й спеціальним представником президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Крім того, Дмітрієв входить у ради директорів таких російських підприємств-гігантів, як «Ростелеком», «Газпромбанк», «Російські залізниці», «Транснефть», «Россеті» та «Алроса».

Додамо, що ТОВ «Українська мрія», до всього, володіє 98.59% корпоративних прав ТОВ «Еліт Екокарпат».

За даними з декларації Андрія Геруса також до березня 2025 року контролювалося його дружиною Наталею.