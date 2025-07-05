Колапс в аеропортах РФ: через загрозу дронів скасовано майже 100 рейсів

Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про нібито два збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ

У російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.

У результаті цього скупчився натовп. Пасажири, які прибувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салону. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.

Не краща ситуація і в пітерському аеропорту «Пулково». Там скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Ба більше, аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. У зв'язку з цим один із літаків, який зміг вилетіти з «Шереметьєво», повернувся назад до Москви.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та ще низки міст.

Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії – АТ «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Під ударом був і аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області РФ.

Вибухи також чули в районі військового аеродрому в Енгельсі. Тим часом у РФ звітували про знищення та перехоплення 94 дронів.

Також у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.