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Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини
18 січня 2024 року столичний суд розірвав шлюб Тищенка і Барановської
фото: Алла Барановська/instagram.com

Політик раптово збагатився на майже 13 млн грн

У лютому 2024 року народний депутат Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн у вигляді подарунка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Джерелом доходу великої суми коштів політик вказав свою колишню дружину Аллу Барановську. Мільйони гривень готівки Тищенко отримав 15 лютого 2024 року, тобто наступного дня після Дня святого Валентина, яке у світі символізує взаємне кохання.

Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини фото 1
дані реєстру декларацій

Варто наголосити: за 2022 рік статки Алли Барановської налічували: 5,96 млн грн – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю; готівкою вона зберігала 9,15 млн грн і $290 тис.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2023 року з’явилося повідомлення, що нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною Аллою Барановською після семи років шлюбу. У шлюбі у них народився син Давид.

18 січня 2024 року Оболонський райсуд Києва розірвав шлюб Тищенка і Барановської. Сам текст рішення засекречено. Як дізнався «Главком», один з адвокатів подружжя заявив клопотання у суді про закритий розгляд справи. Захисник послався на те, що сторонні особи на засіданні можуть розголосити особисті та сімейні факти з життя подружжя. Феміда підтримала це клопотання.

Як зазначив Микола Тищенко, розлучення сталося через те, що вони з 28-річною Аллою останні два роки майже не жили разом.

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Теги: Микола Тищенко шлюб розлучення Верховна Рада гроші декларація

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