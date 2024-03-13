Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини

Політик раптово збагатився на майже 13 млн грн

У лютому 2024 року народний депутат Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн у вигляді подарунка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

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Джерелом доходу великої суми коштів політик вказав свою колишню дружину Аллу Барановську. Мільйони гривень готівки Тищенко отримав 15 лютого 2024 року, тобто наступного дня після Дня святого Валентина, яке у світі символізує взаємне кохання.

дані реєстру декларацій

Варто наголосити: за 2022 рік статки Алли Барановської налічували: 5,96 млн грн – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю; готівкою вона зберігала 9,15 млн грн і $290 тис.

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Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2023 року з’явилося повідомлення, що нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною Аллою Барановською після семи років шлюбу. У шлюбі у них народився син Давид.

18 січня 2024 року Оболонський райсуд Києва розірвав шлюб Тищенка і Барановської. Сам текст рішення засекречено. Як дізнався «Главком», один з адвокатів подружжя заявив клопотання у суді про закритий розгляд справи. Захисник послався на те, що сторонні особи на засіданні можуть розголосити особисті та сімейні факти з життя подружжя. Феміда підтримала це клопотання.

Як зазначив Микола Тищенко, розлучення сталося через те, що вони з 28-річною Аллою останні два роки майже не жили разом.