Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно

Випробовування війною не пройшло вже 12 шлюбів за участю народних депутатів

«14 років спільного життя. Шість років шлюбу. Півтора року війни. Дистанція багато чого змінює. Ми з Танею більше не сім’я. Дякую за цей шлях». Таке публічне зізнання днями зробив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Горенюк. Поміж рядками парламентаря читається: пара розбіглася через війну, яка їх віддалила.

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За шість місяців 2023 року зареєстровано 10139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину (+33%) більше, аніж за відповідний період торік (7632), проте менше за показники 2021 року – 13153. Водночас за пів року в Україні було зареєстровано 86028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік.

Марія Іонова з «Європейської солідарності» розірвала 18-річний шлюб із американцем українського походженням Мироном Василиком. Як повідомляв «Главком», офіційна причина – з березня 2022 року подружжя не веде спільне господарство, не підтримує взаємин і має різні погляди на сімейне життя.

Деякі нардепи погоджуються нести значний фінансовий тягар, сплачувати шалені суми аліментів. Як-от член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Степан Івахів. У довоєнний час політик входив у сотню найбагатших людей України. Його статки оцінювалися у $180 млн (дані 2021 року).

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Загалом за даними «Главкома», за час повномасштабного вторгнення 12 народних обранців зважилися на розлучення. Руйнуються навіть шлюби, яким по кілька десятиліть. Достатньо заможні політики йдуть від своїх других половинок, з якими пройшли пліч-о-пліч чималий життєвий шлях. Тут може бути два варіанти: або справді почуття згасли, або ж подружжя спільно рятують активи, якщо одного з пари, виникли проблеми із законом.

Ексдружина «вибила» $15 тис. аліментів

Згаданий нардеп Степан Івахів прожив 30 років у шлюбі з дружиною Світланою. У них народилося троє дітей. Та це не спинило дружину нардепа у твердих намірах – у вересні 2022 року вона ініціювала процес розлучення. У суді жінка заявила: подружнє життя припинилося давно. Адже ще у 2021 році Світлана уклала з чоловіком договір про поділ майна. Рішення про розірвання шлюбу, наголосила друга половина подружжя Івахівів, прийнято остаточно і змінювати його ніхто не має намірів. Світлана додала, що у цій ситуації неможливе примирення.

Нардеп Степан Івахів розлучився з дружиною Світланою після 30 років подружнього життя фото: «Волинь пост»

На судове засідання Степан Івахів не з’явився. Водночас направив клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення позову дружини не заперечував. На початку листопада минулого року суд розірвав шлюбні узи політика.

Проте цим судова епопея сімейства Івахівів не закінчилася. Драматизму знову додала вже ексдружина Світлана. Жінка знову пішла до суду, вимагаючи аліменти із заможного ексчоловіка на користь неповнолітньої доньки. Колишнє подружжя уклало мирову угоду, яку і затвердив суд. У документі прописано, що Степан Івахів повинен бачитися з донькою не менше 14 днів на місяць або не менше 180 днів на рік. За погодженням із позивачкою їхня донька також певний час може проживати з батьком.

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Крім цього, Степан Івахів зобов’язався щомісячно платити $15 тис. аліментів. Це триватиме до того часу, поки донька не досягне повноліття. Коли ж донька Івахівів стане дорослою, одразу вступають в силу нові умови мирової угоди. Протягом наступних п’яти років нардеп повинен щомісячно перераховувати $20 тис. матеріальної допомоги на банківський рахунок доньки.

Попри великі фінансові затрати на аліменти нардеп погодився надавати додаткові гроші, якщо для цього виникне потреба у його доньки.

«Розкуркулення» нардепа Вірастюка

Емоційно непрості часи переживає і володар титулу «Найсильніша людина світу», а нині народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Він розбігається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Поки Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, а дружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти.

На початку апетити Інни Вірастюк були такими: нардеп-силач повинен щомісячно сплачувати по 40 тис. грн аліментів на кожного з синів. Жінка пояснила, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього, каже вона, у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, і Василь жодним способом не надавав підтримки неповнолітнім дітям.

Дружина нардепа підказала суду, де шукати гроші чоловіка-нардепа, надавши копію е-декларації фото з відкритих джерел

Потреби у коштах синів Вірастюка, за оцінкою дружини, такі:

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гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці – близько 10-15 тис. грн на місяць:

харчування – близько 20 тис. грн на місяць;

одяг і взуття – близько 10 тис. грн на місяць, «хлопці антропометрично вдалися в батька і швидко зростають», пояснила Інна Вірастюк.

Сюди ж позивачка також додала кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру.

За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тис. грн скріншот із судового реєстру

Дружина Вірастюка підказала суду, де шукати гроші чоловіка-нардепа. Як доказ, надала копію його електронної декларації за 2020 рік. У ній фігурувала цифра $300 тис. – це були гроші Василя Вірастюка.

Однак у суді нардеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчилися, їх витрачено на потреби сім’ї та на волонтерство. У вигляді контраргумента Василь приніс до суду довідку про зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243,2 тис. грн, з яких сплачено 43,7 тис. грн податку і 3,6 тис. грн військового збору. Таким чином, «чиста» зарплата обранця становить трохи більше 33 тис. грн на місяць.

Інших заробітків, переконував Вірастюк, він не має. Тому логічно назвав заявлені дружиною 40 тис. грн аліментів на одну дитину «завищено необґрунтованими». У підсумку Феміда присудила Вірастюку виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття.

Але це ще не все. Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на початковому етапі розгляду.

Актриса кинула нардепа-«екскварталівця»

Розпався п’ятирічний шлюб колишнього продюсера «Кварталу 95», нардепа-«слуги» Олександра Божкова. За ці роки у нього з акторкою Ганною Саліванчук народилося двоє дітей. Як зізналася ексдружина політика, після повномасштабного вторгнення РФ їхня сім’я переживала кризу. Ганна навіть зверталася за послугами психолога.

«Щодня сваримося. Ми дуже емоційні, тому я пішла до психолога, щоб навчилася себе стримувати. Ми така італійська родина. Я вже йшла і казала, що більше не повернуся. Потім повернулась. Влітку ми мали проблеми, я поїхала на три тижні до Карпат. Поверталася з думками, що ми не будемо разом, але ми знову разом…» – зізнавалася актриса в інтерв’ю, датованому початком лютого 2023 року.

Розпався п’ятирічний шлюб колишнього продюсера «Кварталу 95», нардепа-«слуги» Олександра Божкова і актриси Ганни Саліванчук фото з відкритих джерел

Наприкінці березня Саліванчук через свого адвоката таки подала позов про розлучення. Зазначила, що «у подружжя відсутнє взаєморозуміння, почуття любові втрачено, сім’я існує формально, шлюбно-сімейні відносини фактично припинені». На думку позивачки, примирення між сторонами неможливе, а подальше перебування у шлюбі суперечить її інтересам. Нардеп прийшов до суду, сказав, що не заперечує розірвання шлюбу. Феміда його почула і задовольнила позов дружини. Отже, з середини травня зіркове подружжя – не разом.

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Розлучення з другої спроби

Період розриву пережило й подружжя народної депутатки від «Слуги народу» Галини Янченко та ексрадника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва. Ще в листопаді 2022-го чоловік нардепки подав судовий позов про розлучення. У ньому він вказав: сімейне життя не склалось через відсутність порозуміння та розходження поглядів. Андрусів переконував суд, що він разом із дружиною Галиною зрозуміли: є зовсім різними людьми не тільки за характерами, але й за інтересами та поглядами на життя. Практично не розуміють один одного, не підтримують шлюбно-сімейних відносин, не ведуть спільного господарства, додав позивач.

Нестандартно повела себе нардепка Галина Янченко. Спочатку вона підтримала наміри чоловіка розлучитися і 15 листопада 2022 року суд розірвав шлюб. А вже через місяць «слугиня» подала апеляція. Вона виступила проти розриву стосунків. Зрештою, все вдалося обнулити завдяки ексчоловіку Андрусіву: у березні 2023 року він подав заяву про відмову від позову щодо розірвання шлюбу. І апеляція анулювала попереднє рішення.

Нардепка Галина Янченко заявила, що вже не разом із Віктором Андрусівим. Хоча ще на початку року бігала за ним і боролася за збереження сім’ї фото з відкритих джерел

Але щось пішло не так. У червні Галина Янченко подала аналогічний позов про розлучення. Тепер уже вона затягнула «пісню» про те, що, мовляв, подружжя має різні погляди на шлюб та сім’ю; стосунки між подружжям припинено, тепер Віктор і Галина проживають окремо і не ведуть спільного господарства. Поки що немає кінцевого рішення у цій справі. Натомість нардепка у Facebook повідомила, що з союзу з Андрусівим «покінчено».

«Ось і все. Наша сім’я з Віктором Андрусівим припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років спільного шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою», – сказано у дописі обранки від 15 вересня.

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Вірус розлучень і далі розповсюджується Верховною Радою. Без других половинок залишилися: Олександр Куницький («Слуга народу», розлучився 21 липня 2022 року), Ігор Кривошеєв («Слуга народу», розлучився 21 грудня 2022 року), Володимир Кальцев (депутатська група «Платформа за життя та мир», розлучився 23 червня 2023 року), Олексій Леонов («Слуга народу», розлучився 28 лютого 2023 року). Розлучається і фігурант рейтингу Forbes, член депутатської групи «Відновлення України» Вадим Столар. Судове засідання у цій справ призначено на 3 жовтня.

З великою ймовірністю до припинення шлюбу готується співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов і його дружина Ганна (ініціали позивачів співпадають із відомим політиком). 18 вересня Вишгородський районний суд Київської області передав справу про розлучення на розгляд до Дніпропетровського районного суду. За місцем реєстрації відповідача.

Віталій Тараненко, «Главком»