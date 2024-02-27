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Австралійський багатій подарує Україні мільйони доларів для розмінування полів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австралійський багатій подарує Україні мільйони доларів для розмінування полів
Магнат Ендрю Форест (праворуч) з послом України в Австралії Василем Мирошниченком
фото: 9News

9News: мільярдер з Австралії Форрест дасть $3,3 млн Україні для розмінування територій

Мільярдер із Австралії Ендрю Форрест зробить пожертву розміром 5 млн австралійських доларів (близько $3,3 млн) Україні. Про це повідомив телеканал 9News. Зазначається, що гроші спрямовані на розмінування українських регіонів, де вирощуються сільськогосподарські культури.

Передбачається, що це дозволить зробити землі безпечними для фермерів. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко подякував фонду Форреств за підтримку. Сам залізорудний магнат наголосив, що майже мільйон людей у  сільськогосподарському секторі України втратили кошти для існування після початку бойових дій.

«Я з родини спадкових фермерів та скотарів і знаю, наскільки важливо для цих людей повернутися на свою землю і робити те, що вони вміють найкраще», – сказав Форрест. 

«Сільськогосподарський сектор України є життєво важливим для глобального постачання продовольства та є найбільшим постачальником пшениці для програм допомоги голодуючим, а це означає, що відновлення сільського господарства є критично важливим для багатьох людей у ​​всьому світі», – повідомив Ендрю Форрест.

«За різними оцінками, територія, яка в два з половиною рази перевищує площу Тасманії (найменший штат Австралії, його площа – 68,4 тис км² – «Главком»), забруднена смертоносними наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, або 25 % території України», – повідомив мільярдер із Австралії.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко подякував Ендрю Форресту за підтримку. «Це те, що можуть робити громадяни в усьому світі. Громадяни повинні протистояти тиранії тим, що вони мають. Фонд Minderoo подає приклад; нам потрібно, щоб інші громадяни та організації його наслідували».

Раніше Форрест, чиї статки оцінюються приблизно в $20 млрд, пообіцяв вкласти $500 млн в економіку України після завершення війни. Мільярдер також зобов'язався витратити $750 млн на відновлення української енергетичної та комунікаційної інфраструктури.

Статки Форреста, за даними Forbes, становить 19,8 млрд доларів (95-е місце у глобальному рейтингу мільярдерів). Серед австралійських мільярдерів він поступається лише виконавчому директору великої гірничодобувної компанії Hancock Prospecting Джіні Райнхарт. Також 2003 року Форрест заснував Fortescue Metals Group. Вона займається видобутком залізної руди, а також виробництвом екологічно чистої енергії. Окрім цього Форрест очолює благодійний фонд Minderoo з пожертвами обсягом $9,6 млрд.

До слова, Австралія запровадила санкції проти російських артистів та медійників, які підтримують війну в Україні. Загалом 55 осіб та 37 організацій. Про це повідомляється на офіційному сайті австралійського МЗС.За словами глави МЗС Австралії Пенні Вонг, санкції запровадили проти тих, хто причетний до депортації дітей з окупованих територій України та підтримують розв'язану Росією війну.

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Теги: Австралія санкції гроші розмінування Forbes

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