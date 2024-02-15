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Суд довів протиправність рішень НБУ та ФГВФО проти Укрінком – член наглядової ради

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Суд довів протиправність рішень НБУ та ФГВФО проти Укрінком – член наглядової ради
За словами голови наглядової ради, Укрінком зіткнувся з неплатоспроможністю банку через зовнішні чинники
фото з відкритих джерел

Укрінком вже виплатив вкладникам 1,62 млрд гривень

У судовому порядку в рамках трьох інстанцій, в тому числі, Верховним Судом України, було підтверджено протиправність рішень Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури виведення банку Укрінком з ринку. Про це заявив Володимир Клименко, голова наглядової ради ПАТ «Укрінком» у своїй колонці для NV.

«Вісім років ми судимось за активи компанії та власну репутацію. Зокрема постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 09.08.2019 року та Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 року у справі 826/14033/17 Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 залишено без змін.

Таким чином, в судовому порядку в рамках трьох інстанцій, в тому числі найвищою судовою інстанцією – Верховним Судом України – було підтверджено протиправність рішень НБУ та ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури виведення банку з ринку», – пише Володимир Клименко.

За його словами, Укрінком зіткнувся з неплатоспроможністю банку через зовнішні чинники.

«Це дії Національного банку України і агресія у Криму та окупація частин Луганської та Донецької областей. В результаті чого ми втратили близько 30% кредитного портфелю.

Ми не отримали рефінансування від НБУ, до нас не допустили двох іноземних інвесторів, які згодились увійти в капітал банку (тоді ще – банку)», – розповідає Клименко.

Як зазначає Клименко, після 2014 року в Україні не відкрився жоден банк з іноземним капіталом. Жоден банк не отримав зовнішнього фінансування у свій капітал. З чого можна зробити висновок, що потенційні покупці розцінюють свої вкладення як занадто ризикові.

«Інвестори (українські та іноземні) не будуть вкладати гроші в банківську систему, яка побудована на тіньових схемах та недовірі між банкірами та позичальниками», – акцентує Володимир Клименко.

Разом з тим, Укрінком вже виплатив вкладникам 1,62 млрд гривень. «Фонд виплатив не набагато більше – 1,8 млрд», – зауважив Клименко.

Теги: суд гроші фінансування

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