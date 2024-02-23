Бум розлучень у парламенті. Драма «слуги» Марченко та війна за золото Вірастюків

Українські парламентарі ділять майно і з’ясовують звідки, взялися діти

У 2023 році, вперше за час повномасштабної війни в Україні різко зросла кількість розлучень – 24108 проти 17893, зафіксованих у 2022 році. Цьому є просте пояснення: війна роз’єднала багато українських сімей: дружини і діти за кордоном, чоловіки в Україні. Або ж чоловік мобілізований на фронті, а дружина – вдома. Пари, які не бачаться місяцями, а дехто уже й два роки, не витримують такого випробування.

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Епідемія розлучень докотилася і до Верховної Ради. Восени 2023-го «Главком» нарахував більше десятка народних обранців, котрі вже під час вторгнення позбавлялися статусу «одружений/одружена». У 2024 році цей процес лише набрав обертів.

2 січня Зіньківський райсуд Полтави зробив холостяком «слугу» Олександра Горенюка. «Сімейне життя не склалося, сторони разом не проживають. Підстав для примирення позивач не вбачає», – коротко зазначив нардеп, якого підтримав суд.

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Згідно з е-декларацією за 2022 рік Горенюка, з початком великої війни ексдружина парламентаря та син переїхали до Німеччини.

18 січня Центральний районний суд Миколаєва розірвав шлюб подружжя Чорноморових, які разом прожили 14 років. Нардеп від «Слуги народу» Артем Чорноморов став ініціатором розлучення, заявивши: із дружиною не знаходять спільної мови з більшості питань сімейного життя, відсутнє взаєморозуміння та втрачені первісні почуття. Більше того його сім’я, згідно з даних е-декларації за 2022 рік, покинула Україну і мешкає у Німеччині.

На початку лютого ексдружина обранця з депгрупи «За майбутнє» Сергія Рудика Маріанна подала до суду, ймовірно, добиваючись аліментів. Справа в тім, що наприкінці листопада 2023 року подружжя Рудиків розлучилося. Парламентар, який нині воює, публічно зізнався: бути 21 місяць «татом по скайпу» – складно для всіх, але для військових це особливе випробування. Окремо Рудик подякував дружині за 10 років подружнього життя і висловив сподівання, що проблеми у стосунках дорослих не позначаться на взаєминах з дітьми.

Більше не разом нардеп від ВО «Батьківщина» Андрій Пузійчук та його дружина Юлія. Перед тим, як іти до суду, політик, який є батьком трьох неповнолітніх дітей, уклав договір про участь у вихованні та утриманні дітей та про сплату аліментів. Також сторони порозумілися щодо того, де мешкатимуть їхні діти. Водночас, як свідчить е-декларація нардепа, у 2022 році його колишня дружина з дітьми тимчасово жили у Чорногорії.

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Не вщухають сімейні баталії між нардепом-силачем зі «Слуг народу» Василем Вірастюком та його половинкою Інною. Їхня справа про розлучення з травня 2023 року перебуває у столичному суді…

Золоті злитки Вірастюків

Як раніше писав «Главком», дружина обранця виграла суд щодо стягнення аліментів з чоловіка на користь двох його синів. Інна Вірастюк пояснила: з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього, каже, у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, і Василь жодним способом не надавав підтримки неповнолітнім дітям.

Василь та Інна Вірастюки у шлюбі з 2007 року, подружжя виховує трьох синів фото Василя Вірастюка/Facebook

Отже, після виграшу справи дружина Вірастюка зазіхнула на готівку і золотий злиток вагою 1 кілограм, які з 2020 року декларує чоловік-нардеп. За відомостями електронної декларації за 2022 рік, Василь Вірастюк відобразив $300 тис. готівки, яка є його власністю і $100 тис. готівки, які належать дружині. Крім цього, політик задекларував золотий злиток вагою 1 кг вартістю 1,64 млн грн, зазначивши, що дорогоцінним металом володіє дружина.

З часу депутатства Василь Вірастюк щороку декларує $400 тис. і золотий злиток вагою 1 кг дані реєстру декларацій

Разом із тим у суді Інна Вірастюк вирішила провернути несподівану комбінацію. Підбила всю задекларовану готівку ($400 тис.) і попросила суд визнати це спільною сумісною власністю. При цьому наполягала стягнути з чоловіка $200 тис.

В іншій частині позову дружина обранця прагнула розставити крапки над «і» у питанні користування золотом (кілограм дорогоцінного металу складається з десяти злитків по 100 грам кожен). За її словами, чоловік-нардеп на власний розсуд, не в інтересах сім’ї, розпоряджається золотим запасом. До суду Інна Вірастюк принесла квитанції про купівлю-продаж банківського металу і наголосила: золото придбала до одруження з нардепом.

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Парламентар категорично виступив проти поділу своїх заощаджень. Згідно з його поясненнями, гроші скінчилися протягом 2022-2023 років. Частину витрачено на оренду житла сім’ї Вірастюка у Польщі, куди дружина з дітьми виїхали з початком вторгнення. Також готівка тратилася на винаймання помешкання в Івано-Франківську, медичні та освітні послуги, а також волонтерську допомогу.

Зрештою, Феміда постановила: Василь Вірастюк повинен віддати дружині $100 тис (суд врахував, що в декларації Інна відобразила володіння $100 тис готівкою. Тобто разом виходить сума $200 тис, на якій наполягала позивачка). І лише доларами, без переведення у гривні.

А ось із золотом вийшла казусна ситуація. Суд заявив, що позивачка не надала необхідних документів про підтвердження власності (відсутня дата купівлі злитків, підпис клієнта). Тим паче, що нардеп зі свого боку переконував: золоті злитки є спільною сімейною власністю. У результаті Феміда відмовила Інні Вірастюк у визнанні права власності на десять золотих злитків вагою 100 грам кожен.

Наразі нардеп Вірастюк оскаржує це рішення суду в апеляційній інстанції. Очевидно, політика не влаштовує вказівка суду віддати своїх $100 тис. дружині, з якою він у процесі розлучення.

Тест на батьківство, аліменти і поділ майна

А от історія розлучення депутатки-«слуги» Людмили Марченко та її чоловіка-військового Івана Марченка за гостротою сюжету достойна екранізації.

Нагадаємо, у липні 2023-го ця парламентарка «прогриміла» на всю країну – Національне антикорупційне бюро оголосило їй підозру у зловживанні впливом через торгівлю дозволами на перетин кордону. Нині кримінальна справа розглядається Вищим антикорупційним судом.

До речі, керівництво партії влади відреагувало на корупційний скандал по-хитрому. З одного боку, на догоду публіці пані Марченко було виключено з партії «Слуга народу». З іншого – вона й досі залишається членом парламентської монобільшості і входить до фракції «слуг народу».

Нардепка Людмила Марченко останні два роки судиться зі своїм чоловіком фото з відкритих джерел

Але повернімося до шлюбу Марченків, який тріщить. Процес розлучення триває щонайменше з квітня 2022 року. Спочатку Людмила Марченко почала стягувати аліменти з чоловіка на користь сина (за 2022 рік Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де працює Іван Марченко, перерахувала 23,5 тис. грн аліментів). До речі, законодавство не забороняє сплати аліментів, коли подружжя офіційно у шлюбі.

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Після стягнення аліментів Марченко пішла ще одним судом, вимагаючи вже розлучення. Феміда зупинила розгляд, оскільки чоловік перебував у лавах ЗСУ. Через рік, влітку 2023-го жінка передумала і відкликала свій позов. Причиною послужила її… вагітність – так зазначено у судовій ухвалі.

Після народження доньки Людмила Марченко вкотре через суд «приструнила» чоловіка: Іван Марченко має сплачувати аліменти на утримання щойно народженої доньки до досягнення нею повноліття.

Утім, чоловік не визнав другої дитини і пішов до суду з’ясовувати, хто ж справжній батько. Зокрема, зараз триває судова молекулярно-генетична експертиза, яку Феміда доручила експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Адже, як повідомив Іван Марченко під час судового засідання, з лютого 2022 року не мав жодних контактів із дружиною-нардепкою.

Більше того чоловік Людмили Марченко намагався розлучитися після народження другої дитини. Однак Феміда не дозволила, оскільки дитині не виповнився рік (таку заборону містить Сімейний кодекс).

Крім того, наприкінці осені 2023 року Марченки у суді поділили своє майно шляхом мирової угоди.

«Главком» намагався почути позицію кожного з подружжя Марченків. Людмила Марченко прочитала відповідне повідомлення у месенджері, але жодним чином не відреагувала. Адвокат Івана Марченка переадресував запит клієнту, але той також вирішив не коментувати процес.

Віталій Тараненко, «Главком»