Спецслужби Латвії перевірять депутатку Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ
Окрім Жданок на допит викликали її колегу по партії «Російський союз Латвії»
Лідерку партії «Російський союз Латвії» і депутатку Європарламенту Тетяну Жданок викликали до Служби держбезпеки. Причиною стала її ймовірна співпраця з ФСБ Росії. Про це повідомляє ресурс LSM.lv.
Жданок минулого тижня прибула із запізненням на скликану нею ж пресконференцію, пояснивши це тим, що її викликали до органів держбезпеки.
«Мене викликали о десятій ранку до слідчого Булса. Він ніяк не хотів зі мною розлучатися», – заявила Жданок журналістам.
Після відходу від слідчого вона підписала документ, що забороняє їй розкривати зміст бесіди.
Окрім неї, у п'ятницю в Службу безпеки було викликано співголову «Російського союзу Латвії» Мирослава Митрофанова. За його словами, його викликали не в рамках будь-якого процесу, а просто «на бесіду».
Служба держбезпеки наразі оцінює інформацію про можливу співпрацю Жданок з російськими спецслужбами і вивчає діяльність «Російського союзу Латвії».
Нагадаємо, Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ.
Як зазначають журналісти, Жданок як мінімум з 2005 року звітувала ФСБшним кураторам про свою діяльність та просила у них гроші.
Коли точно Жданок завербувала російська спецслужба, журналістам встановити не вдалося. Проте, згідно з даними з її зламаного листування, вона вже з 2005 року спілкувалася зі своїм куратором, яким на той момент був співробітник пітерського управління ФСБ Дмитро Гладєй.
Згодом у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок. Журналісти відразу нагадали, що парламентарій виступала проти резолюції, яка засуджує проведення війни в Україні.
Партія Європейський вільний альянс (EFA) заявила, що почала власне розслідування цього питання. Деякі члени Європарламенту від партії EFA працюють разом із групою Зелених/EFA у Європейському парламенті. У квітні 2022 року Жданок попросили вийти з групи Зелених/EFA через її відмову засудити вторгнення диктатора Володимира Путіна до України.
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