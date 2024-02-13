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Спецслужби Латвії перевірять депутатку Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Спецслужби Латвії перевірять депутатку Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ
Згідно з журналістськими розслідуваннями, Жданок співпрацювала і працювала під керівництвом ФСБ Росії з 2004 року
фото з відкритих джерел

Окрім Жданок на допит викликали її колегу по партії «Російський союз Латвії» 

Лідерку партії «Російський союз Латвії» і депутатку Європарламенту Тетяну Жданок викликали до Служби держбезпеки. Причиною стала її ймовірна співпраця з ФСБ Росії. Про це повідомляє ресурс LSM.lv.

Жданок минулого тижня прибула із запізненням на скликану нею ж пресконференцію, пояснивши це тим, що її викликали до органів держбезпеки.

«Мене викликали о десятій ранку до слідчого Булса. Він ніяк не хотів зі мною розлучатися», – заявила Жданок журналістам.

Після відходу від слідчого вона підписала документ, що забороняє їй розкривати зміст бесіди.

Окрім неї, у п'ятницю в Службу безпеки було викликано співголову «Російського союзу Латвії» Мирослава Митрофанова. За його словами, його викликали не в рамках будь-якого процесу, а просто «на бесіду».

Служба держбезпеки наразі оцінює інформацію про можливу співпрацю Жданок з російськими спецслужбами і вивчає діяльність «Російського союзу Латвії».

Нагадаємо, Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ.

Як зазначають журналісти, Жданок як мінімум з 2005 року звітувала ФСБшним кураторам про свою діяльність та просила у них гроші.

Коли точно Жданок завербувала російська спецслужба, журналістам встановити не вдалося. Проте, згідно з даними з її зламаного листування, вона вже з 2005 року спілкувалася зі своїм куратором, яким на той момент був співробітник пітерського управління ФСБ Дмитро Гладєй.

Згодом у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок. Журналісти відразу нагадали, що парламентарій виступала проти резолюції, яка засуджує проведення війни в Україні. 

Партія Європейський вільний альянс (EFA) заявила, що почала власне розслідування цього питання. Деякі члени Європарламенту від партії EFA працюють разом із групою Зелених/EFA у Європейському парламенті. У квітні 2022 року Жданок попросили вийти з групи Зелених/EFA через її відмову засудити вторгнення диктатора Володимира Путіна до України. 

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Теги: гроші партії розслідування

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