Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За купівлю певних товарів, виготовлених в Україні, українці зможуть отримати кешбек

Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку «Купуй українське» запрацює вже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

«За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав він.

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні наразі проживає теоретично 11,1 млн чоловіків, які підлягають мобілізації, але близько 950 тис. громадян перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер. Вони офіційно не працевлаштовані, не платять податки та не служать в армії.

До слова, голова економічного комітету Дмитро Наталуха вважає, що у питанні повернення українців, які виїхали під час війни, може допомогти не примус, а стимул. Зокрема, фінансовий. Депутати жартома між собою називають цей механізм запровадженням «податку на совість».

Теги: Володимир Зеленський гроші податки торгівля українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на Авдіївському напрямку напружена
Битва за Авдіївку: прогнози та ризики
16 лютого, 12:02
«Підприємець постійно робить ставки власними грошима на власні рішення, вдалі чи помилкові»
Бізнес в Україні. Громадяни мають дещо зрозуміти
5 лютого, 19:47
Німецький пенсіонер став власником великої кількості будинків завдяки ощадливості
Харчувався на смітнику: пенсіонер накопичив гроші і купив 10 будинків у Німеччині
13 лютого, 12:46
Сирійці демонструють на камеру нові російські паспорти
«Не зрозуміли, що підписали. А тут їм кажуть: до армії»: як РФ заманює сирійців
1 лютого, 18:57
Президент відвідав командний пункт 14 ОМБр на Куп'янському напрямку
Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку
19 лютого, 14:29
НАБУ: На фото лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій
Закупівлі продуктів Міноборони: фахівці НАБУ підтвердили існування корупційної схеми
14 лютого, 11:16
До топ-10 міст за кількістю новостворених ФОП увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг
Українці відкрили рекордну кількість ФОПів протягом 2023 року: інфографіка
21 лютого, 15:43
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро
Україна та Данія підписали безпекову угоду
23 лютого, 14:33
Міхай Папшой виступив під час заходу Конгресу українців Молдови
Міністр молдовського МЗС розповів, що може забезпечити мир в Україні
24 лютого, 13:18

Економіка

Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
В Україні збільшився експорт готових харчових продуктів
В Україні збільшився експорт готових харчових продуктів
Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень
Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень
Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми та сфокусувалась на промислових регіонах, – Галущенко
Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми та сфокусувалась на промислових регіонах, – Галущенко
Міністр фінансів відповів, чи зможе України пройти рік без допомоги США
Міністр фінансів відповів, чи зможе України пройти рік без допомоги США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
43K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
16K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
6712
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
5653
У Чернівецькій області заборонено наближатися до кордону: причина
5148
Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці»

Новини

The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua