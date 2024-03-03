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Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
3 березня – Міжнародний день письменника
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна лихословити, лаятися та сваритися

 3 березня, Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день письменника, Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска.

Міжнародний день письменника

Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня фото 1

3 березня кожного року весь світ відзначає професійне свято – Міжнародний день письменника (International Writers’ Day). Подію заснував ПЕН-клуб (міжнародне об’єднання письменників) у 1986 році. В Україну свято прийшло аж у 2012 завдяки ініціативі української письменниці Лариси Ніцой.

Міжнародний день письменника  можуть вважати своїм професійним днем також редактори, журналісти, історики та інші майстри слова. Саме 3 березня усі автори мають можливість зібратись для презентації творчих напрацювань, обговорення літературних новинок та нагородження найкращих за письменницьку діяльність

Всесвітній день дикої природи

Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня фото 2

Щороку 3 березня мешканці планети Земля святкують Всесвітній день дикої природи (World Wildlife Day) . Вперше це молоде свято відзначили у 2013 році. 

В грудні 2013 року відбулося 68 засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй, де розглядалися проблеми дикої природи та шляхи їх розв’язання. Саме тоді присутні на цій сесії постановили відзначати Всесвітній день дикої природи. За дату святкування було вибрано 3 березня. У зв’язку з цим було підписано відповідну Резолюцію, у якій зазначалося, наскільки цінними та важливими для землі є представники флори та фауни, особливо ті, що зникають та знищуються людиною. 

У той день на сесії були присутні близько 200 представників з різних країн світу. Усі вони одноголосно погодилися з рішенням прийняття Дня дикої природи з метою інформування людства про види тварин і рослин, які потребують захисту.

Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення

Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня фото 3

Щорічно у першу неділю березня відзначається цікаве свято – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення (International Children’s Day of Broadcasting). Подію започаткував ЮНІСЕФ. Дату святкування у березні започаткували лише у 2009 році. 

Метою Міжнародного дня дитячого телебачення і радіомовлення є привернення уваги суспільства до порушення прав дитини.

У першу неділю березня – усі радіо- й телепередачі про дітей і для дітей. Крім веселих мультиків та розважальних програм, дітям надають можливість спробувати себе у ролі працівника ТБ чи радіоведучого, поринувши у цю атмосферу.

Також Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення вважається професійним святом людей, які старанно створюють контент для діток.

Яке сьогодні релігійне свято

3 березня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Постраждали вони за свою віру в Христа в місті Амасії Понтійській (Мала Азія). Євтропій та Клеоник були братами, а Василіск був племінником великомученика Феодора Тирона. Коли Феодор загинув, вони троє перебували в ув'язненні через свої проповіді.

Правив Амасією в той час Асклипіодот, який був особливо жорстоким до християн. Тоді наказав він привести до нього Євтропія, Клеоника та Василіска і почав їх допитувати. Чоловіки твердо стояли на своїй вірі. Тоді їх нещадно побили, перетворивши тіла на суцільну рану. Євтропій голосно молився під час тортур і на його поклик з'явився Господь з янголами. Всі, хто був присутнім, відразу повірили в Бога. Наступного дня трьох чоловіків насильно привели до язичницького храму, але почався землетрус, який налякав правителя. Останню ніч перед смертю провели мученики у в'язниці. Вранці братів розіпнули, а Василіску відтяли голову.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто йти до лісу, бо звірі починають прокидатися після зимової сплячки.
  • Не можна лихословити, лаятися та сваритися.
  • Заборонено після заходу сонця давати в борг гроші або речі.

Народні прикмети і традиції 

  • Вже прилетів шпак, значить влітку буде великий урожай;
  • У снігу ворони копирсаються до теплої та ясної погоди;
  • Розщебеталися синиці – йде потепління;
  • Гуси високо летять – чекайте на повноводдя.

Пам’ятні події 3 березня

  • 1585 рік – у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо – перший і найбільш стародавній критий театр Європи;
  • 1645 рік – Міхаелем ван Лангреном створена перша карта Місяця;
  • 1802 рік – у Відні публікують «Місячну сонату» Бетховена;
  • 1866 рік – у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер – Національна парламентська бібліотека України);
  • 1875 рік – у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери «Кармен» Жоржа Бізе;
  • 1915 рік – у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів – «Народження нації» режисера Девіда Гріффіта;
  • 1917 рік – у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);
  • 1918 рік – згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;
  • 1923 рік – виходить друком перший номер нью-йоркського часопису «Time»;
  • 1924 рік – у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи;
  • 1931 рік – президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш «Зоряно-смугастий прапор», написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні «To Anacreon in Heaven», офіційним гімном США;
  • 1938 рік – у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;
  • 1945 рік – у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;
  • 1952 рік – затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;
  • 1991рік  – у Латвії та Естонії відбуваються референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;
  • 1994 рік – Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;
  • 2005 рік – Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;
  • 2020 рік – оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;
  • 2022 рік – Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Зіновій, Ренат, Нонна, Ізабелла.

Теги: росія телебачення гроші радіо Україна бібліотека письменник свято

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