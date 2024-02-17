Прикордонники попередили любителів незаконних мандрівок про небезпеку

На Одещині прикордонники зафіксували рух вовків

Біля кордону з Молдовою, на Одещині, за допомогою технічних засобів зафіксовано рух вовків. Про це інформує Державна прикордонна служба.

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Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями, наголосили прикордонники.

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«Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку!», – наголосили в ДПС.

Раніше на Закарпатті прикордонники разом із водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина. Чоловіки, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.