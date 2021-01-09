Ексглава уряду звернувся до Зеленського: Медведчук – загроза нацбезпеці. Дійте!

«Кремлівський рупор ТАСС опублікував заяву антиукраїнського Медведчука про «безлад у США» і зовнішнє управління Україною» – Яценюк

Арсеній Яценюк вкотре звернувся до президента Зеленського щодо загрози національній безпеці через діяльність Медведчука та його російських господарів: «Звертався до Порошенка і вкотре звертаюсь до Зеленського. Дійте», – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер «Народного фронту» у своєму Facebook.

Кремлівський рупор ТАСС опублікував заяву антиукраїнського Медведчука про «безлад у США» і зовнішнє управління Україною – саме те, чого слід було очікувати від російської «п’ятої колони» як продовження кремлівської інформаційної вакханалії на події у США, написав лідер НФ.

Він підкреслив, що путінська Росія «ірраціонально і безглуздо, як і завжди, намагається екстрено виростити міф про слабкість США, про поразку вільного світу і свої міфічні перемоги»: «Твердолобу путінську ілюзію повторює російська агентура у світі і в Україні».

«Шаманські заклинання Віктора Медведчука, якого готують на генерал-губернатора Малоросії і Новоросії, – це відпрацювання російського порядку денного в Україні, який не має нічого спільного ані з інтересами нашої держави, ані з реальністю у принципі», – підкреслив лідер НФ.

Він наголосив, що абсолютно упевнений, «що Сполучені Штати не просто вистоять, вони стануть сильнішими, ще більше ствердяться як світовий лідер демократії»: «Вірю у партнерство України і США і його зміцнення в інтересах наших країн попри стогони російських посіпак».

«Звертався до Порошенка і вкотре звертаюсь до Зеленського – антидержавна діяльність цього суб’єкта та його російських господарів є загрозою національній безпеці. Дійте», – наголосив Арсеній Яценюк.