Високопосадовці служб безпеки Капітолію США пішли у відставку

Парламентарі розслідуватимуть недоліки у системі безпеки

Троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли з посад після захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа.

Про це повідомляє Голос Америки.

Американські законодавці, які були вимушені евакуюватись під час штурму, звернулись із вимогами про відставку посадовців безпеки.

«Я звернувся із запитом і отримав негайну відставку парламентського пристава Сенату», – заявив лідер більшості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл у четвер.

Парламентарі розслідуватимуть недоліки у системі безпеки й «посилять підготовку до інавгурації 20 січня, що має відбутись успішно і в безпеці», додав він.

У відставку також подав парламентський пристав Палати представників США, який відповідає за плани безпеки законодавців.

Установа парламентських приставів включає 800 відповідальних за безпеку Капітолію. Поліція Капітолію має 2300 співробітників та офіцерів.

Про свою відставку оголосив і голова поліції Капітолію Стівен Санд. До його відставки закликала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Пелосі заявила журналістам, що не могла зв’язатись із Сандом після середи, коли стався напад на Капітолій.

До відставки Санда закликав і Союз поліцейських Капітолію. У своїй заяві вони наголосили на недоліки у плануванні, зв’язку та забезпеченні підмоги під час подій в середу.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Нагадаємо, помер співробітник поліції, який отримав поранення під час штурму Капітолію прихильниками глави Білого дому Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Трамп засудив штурм Капітолія.