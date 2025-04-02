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Ексголова Харківської ОДА очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексголова Харківської ОДА очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»
Олексій Кучер (другий ліворуч) очолює Державну регуляторну службу України
фото: Facebook/ДП «Ліси України»

«Ліси України» є найбільшим лісокористувачем України

Наглядова рада державного підприємства «Ліси України» на своєму першому засіданні обрала головою Олексія Кучера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДП «Ліси України».

Також під час засідання було сформовано комітети з питань аудиту і з питань призначень та винагород посадовим особам.

До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер. До комітету з питань призначень та винагород – Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До наглядової ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави.

«Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. 

Маркіян Витвицький працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом Правління Канадсько-української торгової палати. 

Робертс Стріпніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ «Латвійські державні ліси», членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства і Міністерстві лісового господарства Латвійської республіки.

Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради «Ощадбанк», експертом і консультантом МВФ та Світового банку.

Олексій  Кучер очолює Державну регуляторну службу України. Був головою Харківської обласної державної адміністрації, народним депутатом України дев’ятого скликання.

До слова, керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин.

Водночас саме ДП «Ліси України» заявляє: розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

Зазначимо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконавчому директору держпідприємства «Ліси України» та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами. 

Теги: ліс Харківщина

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