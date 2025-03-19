Залишили окупанти? У лісі під Бучею виявлено розтяжку з гранатою

В умовах воєнного стану в Україні заборонено відвідувати ліси та в’їжджати до них

Лісова ділянка, де виявлено смертельну знахідку, під час окупації була однією з позицій російських окупантів

У Бучанській громаді, поблизу села Луб’янка, на території лісу виявлено розтяжку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бучанську міську раду.

За інформацією правоохоронців, ця лісова ділянка під час окупації була однією з позицій російських військ.

Повідомляється, що на місці вже працюють оперативні служби.

Бучанська міська рада нагадала, що в умовах воєнного стану в Україні заборонено відвідувати ліси та в’їжджати до них, за винятком військових, правоохоронців та спецслужб. Тому громадянам варто дотримуватись правил безпеки та утриматись від прогулянок у лісових масивах.

Нагадаємо, подібні знахідки час від часу трапляються у Києві та області. Так, у Києві під час прогулянки жінка помітила підозрілий предмет, схожий на гранату, який застряг у гілках дерева. Патрульні, які прибули на місце, забезпечили охорону території та викликали вибухотехніків для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Раніше у Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Також повідомлялося, що у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках.