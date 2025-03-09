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Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл
фото з відкритих джерел

Окупанти перебувають на правому березі річки Оскіл і намагаються утримувати там позиції

Тепла погода ускладнила просування росіян на Куп'янському напрямку, зокрема у районі річки Оскіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Оперативно-тактичного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Вони максимально намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути якісь сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає, і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих плавучих засобів на кшталт гумових човнів», – сказав він.

Таким чином логістика ворога у районі річки Оскіл порушена. Тому окупанти перебувають на правому березі річки і намагаються утримувати там позиції.

У зв’язку з такою ситуацією їм буде набагато важче розширити плацдарм.

Нагадаємо, триває 1110-й день повномасштбаної війни.

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Харківщина

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