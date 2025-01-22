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Кабмін сформував наглядову раду держкомпанії «Ліси України»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін сформував наглядову раду держкомпанії «Ліси України»
Кабмін затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До наглядової рада увійшли троє незалежних членів та один представник держави 
фото з відкритих джерел

«Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України

Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До наглядової ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну. 

На посади незалежних членів наглядової ради уряд погодив кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Янне Харьюнпяя. Олексія Кучера призначили представником держави.

«Формування наглядової ради «Лісів України» дозволить запровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають вимогам закону та керівним принципів ОЕСР. Робота незалежної наглядової ради підвищить рівень довіри до компанії з боку міжнародних партнерів та потенційних інвесторів», – зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

«Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. 

Маркіян Витвицький працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом Правління Канадсько-української торгової палати. 

Робертс Стріпніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ «Латвійські державні ліси», членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства і Міністерстві лісового господарства Латвійської республіки.

Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради «Ощадбанк», експертом і консультантом МВФ та Світового банку.

Олексій  Кучер очолює Державну регуляторну службу України. Був головою Харківської обласної державної адміністрації, народним депутатом України дев’ятого скликання.

Нагадаємо, керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляє: розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

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Теги: робота Алі Сов уряд Кабмін ліс природа

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