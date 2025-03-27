Росія готує новий наступ на дві області України – Зеленський

Очільник України наголосив, що російський диктатор хотів розпочати нову наступальну операцію понад пів року тому

Президент України: «Путін намагається виграти час і готує новий наступ»

Російський диктатор Володимир Путін готується до весняного наступу на Харківську та Сумську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Figaro.

«Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін намагається виграти час і готує новий наступ», – розповів український лідер.

За словами Зеленського, Путін прагнув ще вісім місяців тому розпочати операцію, однак завдяки курській операції Сили оборони не дали цього зробити.

Нагадаємо, напередодні, 25 березня, в Ер-Ріяді відбувся новий раунд перемовин представників США та РФ. За підсумками цих перемовин президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні припинення вогню в Україні.

Також Трамп повідомив, що Штати «аналізують» умови, висунуті РФ щодо угоди про перемир'я у Чорному морі. Зауважимо, серед таких умов є, зокрема, часткове скасування санкцій.

Водночас технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.

До слова, Росія намагається встановити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі, однак ця спроба зазнає невдачі.