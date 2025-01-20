Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування

Більше 90% території маєтку – це просто захоплені території державного та комунального лісу, огороджені суцільним парканом

Керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media.

«У лісах на Чернігівщині уже роками розбудовується приватний маєток з озерами, конюшнею та відпочинковими будинками керівника ДП «Ліси України» Юрія Болоховця та його бізнес-партнера Михайла Реви. При цьому маєток не оформлений на жодного з них, а записаний частинами на родичів та друзів», – пишуть розслідувачі.

Більше 90% території маєтку – це просто захоплені території державного та комунального лісу, огороджені суцільним парканом. Задля легалізації захоплення частини лісу Чернігівська ОВА навіть дозволила розмістити там дитячий табір. А керівники лісгоспів взагалі не бачать нічого підозрілого у тому, що ліси перетворилися на частину приватного маєтку площею понад 80 гектарів – напевно тому, що маєток має зв’язок з головним лісівником країни.

Приватний відпочинковий комплекс Юрія Болозовця фото: NGL.media

Цю територію місцеві досі ніжно називають «хутір». Раніше тут справді був Деркачів хутір, але нині це фактично околиця села Івангород, звідки походить сам Юрій Болоховець, його дружина та бізнес-партнери його родини.

Про захоплення лісу в Івангороді стало відомо кілька місяців тому, коли деякі телеграм-канали та сайти сумнівної якості почали публікувати компрометуючі матеріали про очільника ДП «Ліси України».

Село Івангород розташоване у південно-східній частині Чернігівської області, за 60 км від Ніжина. Жителі Івангорода розповіли журналістам, що хутір побудував Болоховець і на вихідні туди приїжджають«люди на крутих машинах».

Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує величезний чи то житловий, чи відпочинковий комплекс, земля якого – частково приватизована, частково – в оренді, а чимала частина території – це державний та комунальний ліси.

На території маєтку розташовані житлові будинки, озера, конюшня, вольєри з тваринами, зокрема, оленями.

У листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження і одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення і . Слідчі ДБР запідозрили, що Юрій Болоховець отримує неофіційні доходи, які вкладає у нерухомість, зокрема, в рідному селі Івангород. Так, за даними податкової інспекції, за чотири роки сім’я Юрія Болоховця набула активів на 22,8 млн грн при офіційному доході 10,4 млн грн.

У цій же кримінальній справі згадується «хутір» в Івангороді, де побували і ми, і слідчі ДБР. Територія цього комплексу огороджена суцільним парканом, складається із 14 приватизованих земельних ділянок, і захоплює частину комунального лісу, а також зону, що є у користуванні очолюваного Болоховцем ДП «Ліси України».

За парканом, яким обгороджений «хутір», видніється густий ліс та будинки фото NGL.media

За даними держреєстру нерухомості, приватизовані земельні ділянки, що входять до території комплексу, поділені між шістьма людьми. Також одна, найбільша ділянка площею 4 гектари, є комунальною, але з 2012 року перебуває в оренді у 63-річної Ганни Болоховець, колишньої вчительки, матері очільника «Лісів України». Призначення цієї земельної ділянки – під ведення фермерського господарства.

На цій ділянці розташований штучний ставок, який судячи з даних Google Earth Pro, викопали теж у 2012 році. Договір про оренду цієї ділянки Ганна Болоховець підписувала у сільській раді Івангорода, яка після реформи децентралізації була ліквідована, а село приєднали до Ічнянської територіальної громади. І як це часто трапляється, під час ліквідації сільради договір про оренду землі з Ганною Болоховець зник: його на запит NGL.media не змогли надати ні в міській, ні в районній радах.

Окрім великої орендованої ділянки, у власності Ганни Болоховець є ще дві ділянки на «хуторі» загальною площею 1,1 га, та житловий будинок. А решта ділянок загальною площею близько 3 га, належать ще п’ятьом людям: 30-річному Андрію Реві, 86-річній Ганні Реві, 32-річній Олександрі Зубко, 39-річній Мері Піроян та 37-річному Василю Перхуну. Усі ці ділянки були приватизовані до 2021 року.

Батько Андрія Реви, 70-річний Михайло Рева – уродженець Івангорода, підприємець, що нині активно займається енергетикою. Ще у 2008 році Михайло Рева разом з тоді ще 26-річним лісничим комунального лісгоспу «Ічнярайагролісництво» Юрієм Болоховцем заснував «Мисливсько-рибальське підприємство «Єгер», що користується 23 тис. га мисливських угідь на Чернігівщині. Рева-старший заявив журналістам, що вся територія в Івангороді, яка зацікавила розслідувачів, – це насправді його особистий «хутір». Він попросив залишити його у спокої і, випередивши усі можливі питання, сам заявив, що Юрій Болоховець взагалі не має стосунку до цієї території.

Як зазначають розслідувачі, рро відсутність зв’язків з теперішнім очільником ДП «Ліси України» Михайло Рева явно лукавить. Поєднує ці дві родини не лише спільне походження та сусідство, але і бізнес. Наприклад, Андрій Рева, 30-річний син Михайла Реви, уже більше 10 років володіє фермерським господарством «Івангородське» разом з Ганною Болоховець, мамою директора ДП «Ліси України». А з Людмилою Болоховець, дружиною Юрія Болоховця, у Реви-молодшого є спільне ТзОВ «Івангородське», що займається сільським господарством. Ці два однойменні господарства мають у власності або орендують понад 1700 га землі в Івангороді та поза межами села. При цьому, часто власну землю в оренду їм здають найближчі родичі Юрія Болоховця – його мама (Ганна Болоховець), батько (Віталій Болоховець), тітка (Людмила Болоховець) та дружина (Людмила Болоховець).

Земельні ділянки ТзОВ «Івангородське» та ФГ «Івангородське» фото: NGL.media на основі кадастрових даних

Якщо вірити місцевим медіа, то на «хуторі» на околиці Івангороді також розташована господарська частина мисливського господарства «Єгер», зокрема, вольєри з мисливськими собаками. Власне зараз це господарство офіційно належить Михайлу і Андрію Ревам та Артуру Ананяну і , бізнесмену родом з Донецька, який у 2017 році отримав частку Юрія Болоховця, а наступного року його дружина, візажистка Мері Піроян, стала власницею ділянки на «хуторі» площею 0,16 га. У розмові з NGL.media Артур Ананян спершу наполегливо переконував, що у його дружини немає землі в Івангороді. Однак уже за 20 хвилин Аванян перетелефонував, згадавши про землю в Івангороді.

Ще одна ділянка на «хуторі» площею 0,4 га належать 32-річній Олександрі Зубко, яка є донькою депутата Київської міськради та екс-нардепа Юрія Зубка. Олександра Зубко ще донедавна була власницею ТзОВ «Анкор Трейд», яке зараз належить Андрію Реві. А нині Зубко є співвласницею кількох будівельних компаній та заснованого у червні 2023 року ТзОВ «Кора Біоенерджі», що займається виробництвом виробів з деревини.

Ще одним власником ділянки 0,4548 га на «хуторі» є 37-річний Василь Перхун з Київщини. Раніше він працював у лісгоспі в Білій Церкві, а зараз, за його словами, займається вирощуванням хвойних дерев. Зі слів Перхуна, він іноді навідується в Івангород, де часто бачить Михайла Реву, рідше – особисто Юрія Болоховця.

У липні 2021 року 31-річна Ганна Лікаренко, кузина Андрія Реви та донька колишнього голови Ічнянської сільської ради Олександра Лікаренка, реєструє ТзОВ «Дитячий спортивно-освітній клуб «Спарта». Через два роки ця компанія звертається до Чернігівської обласної ради з проханням виділити частину комунального лісу в Івангороді під потреби дитячого клубу. Йдеться про 2,5 га лісу, яким опікується комунальне ДП «Ічнярайагролісництво» – цю ділянку, за версією слідчих, ще до рішення облради уже захопили своїм «хутором» Болоховці та Реви. Власне ДБР вважає, що намагання отримати дозвіл на користування лісовою землею – це насправді спроба легалізувати захоплення лісу. З цією точкою зору важко не погодитись.

Жовтим на карті позначено приблизну територію державного лісу, який виділили у користування «ДСОК «Спарта». Ця територія входить у межі приватного «хутора» фото на основі даних проекту Deep Green Ukraine

27 вересня 2023 року депутати Чернігівської обласної ради погодили виділення у користування «ДСОК “парта”» 2,5 га на території лісу і . Але з якихось причин договір з комунальним лісгоспом «Спарта» так і не уклала. Натомість у травні 2023 року Чернігівська обласна військова адміністрація видала розпорядження про виділення «Спарті» 2,5 га на території «Ніжинського лісового господарства», що підпорядковується ДП «Ліси Україна». У результаті договір на користування цим лісом таки був підписаний. Власниця «ДСОК «Спарта» Ганна Лікаренко у письмовому коментарі NGL.media заявила, що не використовує отриману ділянку лісу.

Слідчі ДБР вважають, що керівництво як комунального, так і державного лісгоспів умисно не помічають порушень та сприяють легалізації захоплення лісу. А передача ділянки у користування «Спарті» виглядає як спроба легалізувати самовільне захоплення лісу.

Натомість у ДП «Ліси України» повідомили NGL.media, що не фіксували в Івангороді захоплення підпорядкованих підприємству лісів, а керівництво комунального лісгоспу ДП «Ічнярайагролісництво» переконує, що не проводить перевірки, бо не наділене «повноваженням правоохоронного органу». Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець відмовився говорити з журналісткою NGL.media, проте погодився відповісти письмово.

41-річний Юрій Болоховець очолює державне підприємство «Ліси України» з моменту створення восени 2022 року. До цього все свідоме життя він працював у галузі лісництва: починаючи з лісництва у рідному селі Івангород і аж до керівництва Державним агентством лісових ресурсів України у 2021-му.

Згідно з декларацією Юрія Болоховця, він разом з дружиною Людмилою та донькою Софією проживає у чотирикімнатній квартирі свого друга Андрія Реви у ЖК «Бульвар фонтанів» у Києві. Загалом жодна з сімейної нерухомості на Юрія Болоховця не оформлена – усе записано на дружину та доньку.

Нагадаємо, за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн.

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.