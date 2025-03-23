Росія просунулася на прикордонні Харківщини

Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування ворога на фронті

Російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог просунувся біля Кам'янки та в Тополях», – йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у селищі Тополі мапа: DeepState

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

До слова, повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня.