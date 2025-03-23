Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія просунулася на прикордонні Харківщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
Окупанти просунулися біля селища Кам'янка
мапа: DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування ворога на фронті

Російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог просунувся біля Кам'янки та в Тополях», – йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у селищі Тополі
Ворог просунувся у селищі Тополі
мапа: DeepState

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

До слова, повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня. 

Читайте також:

Теги: Харківщина війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бук-М1» – зенітно-ракетний комплекс
Сили оборони знищили російський «Бук-М1» вартістю $10 млн (відео)
Вчора, 10:29
Росія готується до війни з НАТО – ISW
Росія готується до війни з НАТО – ISW
9 березня, 09:42
Українські десантники знищили велику групу диверсантів, які хотіли проникнути через підземний газогон
Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)
9 березня, 00:15
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
8 березня, 07:54
Наслідки російської атаки на Харків
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
7 березня, 07:53
Люди в костюмах позують на тлі зруйнованих будівель
«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
4 березня, 18:59
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
3 березня, 11:55
Наслідки атаки дронів на Суми
Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)
25 лютого, 07:24
Європейські політики підтримали Україну, підсвітивши будівлі синьо-жовтим кольором
Напередодні річниці вторгнення будівлю Єврокомісії було підсвічено синьо-жовтим кольором
24 лютого, 08:57

Події в Україні

Звільнено населений пункт Надія на Луганщині: перші кадри
Звільнено населений пункт Надія на Луганщині: перші кадри
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
Окупанти у Бердянську змушують школярів присягати РФ під церковне «благословення»
Окупанти у Бердянську змушують школярів присягати РФ під церковне «благословення»
Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
48K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
40K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
8960
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua