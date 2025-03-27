Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Залишилося кілька днів для підтримки петиції
колаж: holka.org.ua

Скандальний закон про дерибан лісів: чому Зеленський має його ветувати

Нащадок знаного українського роду Терещенків – Мішель Терещенко подав петицію, аби Володимир Зеленський ветував законопроєкт 12089. Цей закон, ключовим автором якого є нардеп Ігор Фріс («Слуга народу»), узаконює дерибан лісів та узбереж, які відбулися за часів Януковича.

Якщо ж незаконне привласнення земель держави чи громади відбулося упродовж останніх 10 років, то громада або держава має покласти на депозит суду ринкову (!) вартість такого майна (лісу чи узбережжя). Якщо виграє той, хто отримав землю – він залишиться із землею, якщо ж виграє громада чи держава – дерибанник забере бюджетні гроші.

Тому дуже важливо, щоб президент ветував такий шкідливий законопроєкт.   

Важливо розуміти, що хоч на збір двадцяти п’яти тисяч голосів і є дев’яносто днів, проте закон дає обмежену кількість днів президенту на ветування проєкту. Він має це зробити впродовж п’ятнадцяти днів. А це значить, що у нас залишилося по суті кілька днів, аби дозбирати більше трьох тисяч голосів. Тому Ваш голос важливий. Підтримайте петицію.

Також треба зазначити, що підписати петицію, на жаль, не у всіх виходить з першої спроби. Може видавати помилку «404» (такої сторінки не існує). У такому випадку треба не полишати спроб і намагатися підписати петицію.

Колаж із копій знімків екрана тих громадян, які мали проблеми із голосуванням
Колаж із копій знімків екрана тих громадян, які мали проблеми із голосуванням

У Офісі президента громадській ініціативі «Голка» повідомили, що жодних проблем під час голосування не має виникати.

До Володимира Зеленського з вимогою ветувати проєкт 12089 звернулися десятки громадських організацій.

Лобісти цього шкідливого законопроєкту теж подали петицію і вимагають у Зеленського підписати закон. Свою петицію вони поставили на рекламу у Telegram без жодних позначок, що це реклама. Більше того, кошти за рекламу у Telegram не оподатковуються.

Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію фото 1
знімок екрана з Telegram-каналу «Інсайдер UA»

Таким чином бізнес у недоброчесний спосіб намагається проштовхувати свої інтереси. І це не вперше. Протягом минулого року до того, як народні депутати підтримали скандальний законопроєкт 12089, Telegram-канали активно просували тези, що «доброчесний» бізнес потерпає від «недоброчесних» правоохоронців.

Тільки от чи буде доброчесний бізнес скуповувати рекламу на чорному ринку для того, щоб назбирати голоси під петицією і обнулити до себе претензії?

Риторичне питання. Важливо не просто підписати петицію з вимогою ветувати проєкт 12089, а й закликати у соцмережах своїх читачів, щоб вони теж підписували і поширювали петицію нащадка Терещенків.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: законопроєкт ліс петиція Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, Лукашенко та гра у перемир’я
Як Путін використовує Лукашенка у великій грі
15 березня, 17:37
Лідери ЄС підтримали припинення вогню та встановлення миру
ЄС готовий продовжувати військову підтримку України, однак є нюанс
21 березня, 17:17
Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру
Як проходили переговори у Джидді. Що говорять очевидці
12 березня, 10:09
За словами міністерки, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд
Угода з США передбачає передання прав на надра? Стефанішина заспокоїла українців
13 березня, 16:10
Зеленський: Система ППО повинна бути гарантовано захищена на 100%
Зеленський розповів про ключові засоби для моніторингу перемир’я
15 березня, 04:28
Ребека не може уявити, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню
Американка, яка воює за Україну, прокоментувала заяви Трампа
17 березня, 07:44
У перші роки Незалежності в Україні було знищено чимало старої радянської техніки та боєприпасів
Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
19 березня, 11:24
В соцмережах обговорюють питання монополізації ринку
«Київстар» купив Uklon. Чому угода збурила мережі
20 березня, 10:01
Головні новини ночі проти 21 березня
Обстріл Одеси та Запоріжжя: головне за ніч
21 березня, 05:58

Ірина Федорів

Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію
Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію
Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром
Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром
Амністія і грошова компенсація дерибанникам. Що сотворив екологічний комітет парламенту?
Амністія і грошова компенсація дерибанникам. Що сотворив екологічний комітет парламенту?
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі?
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі?
Клуб за інтересами чи судилище? Що таке Комісія з журналістської етики
Клуб за інтересами чи судилище? Що таке Комісія з журналістської етики
Банкова VS Кличко: навіщо тимчасова слідча комісія щодо Києва?
Банкова VS Кличко: навіщо тимчасова слідча комісія щодо Києва?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
43K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
39K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
7903
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
4968
У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua