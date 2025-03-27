Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію

Скандальний закон про дерибан лісів: чому Зеленський має його ветувати

Нащадок знаного українського роду Терещенків – Мішель Терещенко подав петицію, аби Володимир Зеленський ветував законопроєкт 12089. Цей закон, ключовим автором якого є нардеп Ігор Фріс («Слуга народу»), узаконює дерибан лісів та узбереж, які відбулися за часів Януковича.

Якщо ж незаконне привласнення земель держави чи громади відбулося упродовж останніх 10 років, то громада або держава має покласти на депозит суду ринкову (!) вартість такого майна (лісу чи узбережжя). Якщо виграє той, хто отримав землю – він залишиться із землею, якщо ж виграє громада чи держава – дерибанник забере бюджетні гроші.

Тому дуже важливо, щоб президент ветував такий шкідливий законопроєкт.

Важливо розуміти, що хоч на збір двадцяти п’яти тисяч голосів і є дев’яносто днів, проте закон дає обмежену кількість днів президенту на ветування проєкту. Він має це зробити впродовж п’ятнадцяти днів. А це значить, що у нас залишилося по суті кілька днів, аби дозбирати більше трьох тисяч голосів. Тому Ваш голос важливий. Підтримайте петицію.

Також треба зазначити, що підписати петицію, на жаль, не у всіх виходить з першої спроби. Може видавати помилку «404» (такої сторінки не існує). У такому випадку треба не полишати спроб і намагатися підписати петицію.

Колаж із копій знімків екрана тих громадян, які мали проблеми із голосуванням

У Офісі президента громадській ініціативі «Голка» повідомили, що жодних проблем під час голосування не має виникати.

До Володимира Зеленського з вимогою ветувати проєкт 12089 звернулися десятки громадських організацій.

Лобісти цього шкідливого законопроєкту теж подали петицію і вимагають у Зеленського підписати закон. Свою петицію вони поставили на рекламу у Telegram без жодних позначок, що це реклама. Більше того, кошти за рекламу у Telegram не оподатковуються.

знімок екрана з Telegram-каналу «Інсайдер UA»

Таким чином бізнес у недоброчесний спосіб намагається проштовхувати свої інтереси. І це не вперше. Протягом минулого року до того, як народні депутати підтримали скандальний законопроєкт 12089, Telegram-канали активно просували тези, що «доброчесний» бізнес потерпає від «недоброчесних» правоохоронців.

Тільки от чи буде доброчесний бізнес скуповувати рекламу на чорному ринку для того, щоб назбирати голоси під петицією і обнулити до себе претензії?

Риторичне питання. Важливо не просто підписати петицію з вимогою ветувати проєкт 12089, а й закликати у соцмережах своїх читачів, щоб вони теж підписували і поширювали петицію нащадка Терещенків.