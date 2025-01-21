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Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України»
Директор одного з департаментів ДП «Ліси України» ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів
фото: ДБР

Директор не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконавчому директору держпідприємства «Ліси України» та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами. Про це повідомляється на офіційних сторінках відомства.

Так, у серпні 2023 року директор одного з департаментів ДП «Ліси України» ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів. Він не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень, зауважують в ДБР.

«Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості техніки. Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів», – йдеться у повідомленні.

Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України» фото 1
фото: ДБР

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн грн.

Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України» фото 2
фото: ДБР

Трьом посадовцям ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляє: розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

У розслідуванні йдеться про те, що більше 90% території маєтку – це просто захоплені території державного та комунального лісу, огороджені суцільним парканом. Задля легалізації захоплення частини лісу Чернігівська ОВА навіть нібито дозволила розмістити там дитячий табір. А керівники лісгоспів взагалі не бачать нічого підозрілого у тому, що ліси перетворилися на частину приватного маєтку площею понад 80 гектарів – напевно тому, що маєток має зв’язок з головним лісівником країни.

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Теги: тендер ДБР розслідування Державне бюро розслідувань

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