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Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України
РеджепТайїп Ердоган записав відеозвернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи
фото: Anadolu

Ердоган: «Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права»

Повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує завершення повномасштабної війни на основі територіальної цілісності, суверенітету, а також незалежності країни. Таку заяву зробив президент Туреччини РеджепТайїп Ердоган у відеозверненні до учасників четвертого саміту Кримської платформи, повідомляє місцеве видання Anadolu

«Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права», – заявив Ердоган.

Турецький лідер висловив сподівання, що в майбутній період буде зроблено «додаткові кроки щодо зміцнення прав кримськотатарських турків».

Президент Ердоган зазначив, що «Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».

Як повідомлялося. сьогодні 11 вересня, заплановано проведення саміту «Кримської платформи»

За словами постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем.  

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Теги: президент Україна путін війна Крим Туреччина

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