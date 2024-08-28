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Туреччина відмовиться від російських С-400, щоб отримати американські F-35

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина відмовиться від російських С-400, щоб отримати американські F-35
Російські ППО С-400 досі знаходяться на складах Туреччини
фото із відкритих джерел

Анкара готова піти на поступки США, аби отримати свої винищувачі F-35

Туреччина хоче закупити у США винищувачі нового покоління F-35, щоб здобути перевагу над авіацією Греції. Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

За даними газети, на переговорах про повернення у програму поставок F-35 Туреччина запропонувала американській стороні, що не активуватиме раніше придбані у Росії системи ППО С-400: «Давайте ми покладемо їх у ящики, а ви перевірите». Видання пише, що комплекси, куплені у Росії на суму $2,5 млрд, досі зберігаються на складах у Туреччині.

Високопоставлений представник посольства США в Анкарі не спростовував ці дані.

«Тепер м'яч на стороні Туреччини, їй добре відомі вимоги для покупки F-35», – сказав він.

Контракт на закупівлю С-400 Туреччина та Росія уклали у 2018 році, поставки розпочалися у 2019 році. Тоді США зажадали від Анкари відмовитись від російських систем на користь Patriot, але Туреччина відмовилася. У відповідь Вашингтон виключив країну із програми постачання F-35.

«Відтоді на складах зберігаються 6 бойових літаків F-35A, виготовлених для Туреччини. У пресі повідомляється, що середня вартість одного F-35 виробництва Lockheed Martin становить 130 мільйонів доларів. З іншого боку, хоча США вже давно висувають умову про те, що Туреччина «повинна знайти рішення для С-400», щоб її знову включити до програми F-35. Думки, що Анкара може продати російські системи ППО третій країні продовжують резонувати в американській пресі», – пише Cumhuriyet.

У березні 2022 року влада Туреччини заявила, що не розглядає можливість відмовитися від С-400 через вплив США. Водночас Анкара повідомила, що відкрита для придбання в інших країнах систем ПРО, які є альтернативами російським ЗРК.

Нагадаємо, про те що можливість поставок Туреччині американських винищувачів п'ятого покоління F-35 несумісна з наявністю у Анкари російських систем ППО С-300 та С-400, заявляв іще у лютому координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. 

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Теги: Туреччина росія США Анкара Вашингтон влада винищувач системи ППО

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