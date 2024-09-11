У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото)

Для створення Меморіалу було використано 38,5 тонн сталевого листа

Сьогодні, 11 вересня, в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомляє компанія Метінвест.

Меморіал встановлено у колишньому сквері чекістів, який, за словами Зеленського, наразі є важливим місцем для кримськотатарського народу в Україні.

фото: Наталія Ємченко

Для створення Меморіалу було використано 38,5 тонн сталевого листа.

фото: Наталія Ємченко

Нагадаємо, що 7 червня уряд затвердив перелік мов нацменшин, яким загрожує зникнення. Серед них є кримськотатарська.