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У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото)
Відкрив Меморіал Володимир Зеленський разом із Мустафою Джамілєвим
фото: Наталія Ємченко

Для створення Меморіалу було використано 38,5 тонн сталевого листа

Сьогодні, 11 вересня,  в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу  Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомляє компанія Метінвест.

Меморіал встановлено у колишньому сквері чекістів, який, за словами Зеленського, наразі є важливим місцем для кримськотатарського народу в Україні.

У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото) фото 1
фото: Наталія Ємченко

Для створення Меморіалу було використано 38,5 тонн сталевого листа.

У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото) фото 2
фото: Наталія Ємченко

Нагадаємо, що 7 червня уряд затвердив перелік мов нацменшин, яким загрожує зникнення. Серед них є кримськотатарська.

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Теги: Київ Володимир Зеленський кримські татари Мустафа Джемілєв

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У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото)
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