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Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією
Перевірки для тих, хто виїжджає з території «ЛНР», росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року
фото з відкритих джерел

Окупанти щоразу ускладнюють шлях місцевих до Росії

Російські загарбники посилили перевірки на кордоні між так званою ЛНР і РФ, попри обіцянки скасувати їх для мешканців, які виїжджають з тимчасово окупованої території. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти щоразу ускладнюють шлях місцевих до Росії. Загарбники ретельно оглядають речі, документи, гаджети людей, по декілька разів запитують про мету поїздки.

«Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну Уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно», - підкреслив очільник ОВА.

Він також нагадав, що перевірки для тих, хто виїжджає з території «ЛНР», росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року.

Нагадаємо, мМобілізованим до російської армії шахтарям пропонують написати заяву про звільнення в обмін на грошову компенсацію за невикористану відпустку. Це означає, що вони втратять усі соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством.  Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор наголосив, що на період мобілізації трудовий договір з шахтарями призупинений, тому така пропозиція фактично означає добровільну відмову від будь-яких соціальних гарантій.

Нагадаємо, окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях.

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Теги: окупанти Луганщина «ЛНР» війна документи

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