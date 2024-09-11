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Представниця Зеленського в Криму назвала п'ять головних тем «Кримської платформи»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Представниця Зеленського в Криму назвала п'ять головних тем «Кримської платформи»
На саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем
фото: Крим.Реалії

За словами Ташевої, серед тем – питання територіальної цілісності України, реінтеграція тимчасово окупованих територій, повернення цивільних полонених та успіхи України у Чорному морі

На саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем. Про це заявила постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі Радіо Крим.Реалії.

За словами Ташевої, серед тем – питання територіальної цілісності України, реінтеграція тимчасово окупованих територій, повернення цивільних полонених та успіхи України у Чорному морі.

Ще одна важлива тема для обговорення, наголосила Ташева, – це боротьба з міфами навколо Криму.

«Один із ключових міфів, який досі, на жаль, засів у голові деяких експертів, що Крим історично належав Росії. Це негаразд. Тому одна з частин цьогорічного саміту буде присвячена і цій темі. І будуть у цій частині саміту дуже цікаві заяви. Поки що не говоритиму деталей, але буде дуже важливий посил усьому світу», – розповіла Таміла Ташева.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення саміту «Кримської платформи» заплановано на 11 вересня. Це буде четверта зустріч учасників міжнародного майданчика з деокупації Криму. Захід проводитиметься у гібридному форматі: гості приєднаються до обговорення як в онлайн-форматі, так і офлайн.

До слова, окупація Криму Росією завдала нашій країні збитків на понад 120 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль за підсумками третього саміту Кримської платформи.

«Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході», – заявив посадовець.

За його словами, це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким країна-агресорка заплатить за все, що знищила.

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Теги: Крим Володимир Зеленський президент

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