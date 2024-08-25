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Нардеп Костенко розповів показову історію здачі росіян на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп Костенко розповів показову історію здачі росіян на Курщині
На початку серпня у полон ЗСУ потрапило до 2000 російських солдатів на Курщині
фото: росЗМІ

Костенко розповів, що український боєць потрапив у російський полон, але зміг із нього неочікувано вибратися

У Курській області один український боєць за добу зміг переконати понад 10 росіян здатися у полон. Про це розповів нардеп Роман Костенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Костенко розповів, що спочатку росіяни у кількості понад 10 осіб взяли у полон українського військового.

«Один з екіпажей 82-ї бригади працював з посадки, і незачищена була посадка, прийшли росіяни, в кількості понад 10 осіб, і взяли в полон», – йдеться у заяві.

Нардеп додав, що через добу український боєць переконав майже усіх тих росіян здатися Україні у полон:

«Через добу цей хлопець привів тих росіян, ну майже всіх, хтось не захотів, в полон до нас. Тобто він їх за добу переконав здатися, сказав, у вас вибору немає. Вам доведеться все-таки здаватись. Він там наобіцяв, розповів, що у нас є Himars, у нас є те-се, зараз вас будуть знищувати. Ну і вони погодились, він їх привів».

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

Раніше президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Також 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

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Теги: полон Україна ЗСУ росія росіяни Курщина війна окупанти

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