Журналісти дізналися, як Кремль ставиться до операції ЗСУ на Курщині

На російській землі вперше за 80 років воює іноземна армія

Кремль ставиться до операції Збройних сил України в Курській області як до стихійного лиха. Про це пише Bloomberg.

«В умовах, коли на російській землі вперше за 80 років воює іноземна армія, Путін зібрав Раду безпеки і заслухав доповідь міністра оборони: головною темою було не захоплення територій у Курській області, а «нові технічні рішення, прийняті в ході СВО», – пише видання.

Замовчування перегукується і в державних ЗМІ – по телебаченню розповідають про гуманітарну допомогу для десятків тисяч людей, ніби ті стали жертвами якоїсь повені, а не першої іноземної військової інтервенції з часів Другої світової війни.

Кремль, схоже, навіть не хоче визнавати, що вторгнення мало місце. Там заявили, що Путін на зустрічі в понеділок обговорював із вищими посадовими особами «поточні питання» про те, що він назвав «ситуацією» на кордоні.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ.

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.