Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи
Зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на «Укрзалізницю»
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» суттєво наростила вантажопотік і може знизити тариф на перевезення для стимулювання промисловості – Каленков

У першому півріччі 2024 року обсяг перевезень «Укрзалізницею» вантажів збільшився на 17%, і компанія додатково отримала понад 6,5 млрд грн. Тобто, ми бачимо тенденцію збільшення вантажообігу, а це основний показник, який впливає на прибутковість «Укрзалізниці». Тепер компанія може знизити тариф – щоб залучити ще більше клієнтів, та активізувати розвиток економіки. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«У ситуації нарощення обсягів перевезень має йтися про зниження тарифів, щоб ще більше відправників вантажів поверталося на «Укрзалізницю». І всі очікували, що «Укрзалізниця» на тлі того, що суттєво зростає вантажопотік, практично у 1,5 рази, якщо порівнювати місяць на місяць 2022 з 2023 роком, буде знижувати тарифи. Адже у 2022 році тарифи на вантажні перевезення підвищили одномоментно на 70%!» – нагадав Каленков.

Він зауважив, що зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на «Укрзалізницю» – тобто, вантажопотік зросте ще раз, і «Укрзалізниця» заробить ще більше.

«Але замість цієї здорової, нормальної бізнес-логіки Укрзалізниця йде дивним шляхом: що більше грошей ми отримуємо з бізнесу у вигляді тарифів, то більше ми витратимо. І відповідно, зі всіх витрачених грошей частина піде ліворуч. Тому у цій ситуації це економічно необґрунтовано абсолютно, це корупційно», – впевнений експерт.

Він висловив переконання, що ініціатива щодо чергового підвищення тарифу, на цей раз – під виглядом «гармонізації», це яскравий приклад економічно необґрунтованого рішення, яке украй негативно вплине на бізнес.

«Тарифи збільшилися у гривнях у 2,5 рази, але навіть у доларах вони збільшились у 1,5 рази! Це впливає на собівартість, а відповідно – на конкурентоспроможність нашої продукції. Ми і так через війну та перебої з логістикою втратили велику кількість наших традиційних ринків. А зараз будемо ще втрачати через собівартість», – резюмував Каленков.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. У відповідь в Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України.

Натомість «Укрзалізниці» варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.

Читайте також:

Теги: Україна перевезення бізнес тарифи Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російський режим мусить мати в обоймі «лідерів ліберальної опозиції», яких можна поставити на посади, якщо стане зовсім скрутно»
Для «російської опозиції» України не існує. Вже час це усвідомити
4 серпня, 17:00
Віталій Саранцев прокоментував ситуацію на Харківському напрямку
Окупанти перекидають війська з Луганщини на Харківський напрямок
5 серпня, 16:51
Літаки розташували на розосереджених базах із підземними або укріпленими укриттями, разом з приманками
Перші винищувачі F-16 прибули в Україну в останній день липня – The Economist
4 серпня, 14:06
Площа квартири на Печерську – 134 квадратних метри
Новини Е-декларування. Тесть пустив депутата Железняка в елітну квартиру
6 серпня, 19:13
28 червня 2024 року Олег був мобілізований на службу у Збройні Сили України
Загинув через місяць після мобілізації. Згадаймо Олега Кириченка
9 серпня, 09:00
Ф'ючерси на еталонні товари зросли на 4,8%
Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області
8 серпня, 07:10
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Зеленський не конкретизував, про що насправді йдеться
Заборона Московської церкви? Зеленський заінтригував країну перед Днем Незалежності
11 серпня, 09:17
Галущенко заявив, що зима буде складнішою за попередню
Міненерго закликало українців готуватися до складної зими
24 серпня, 17:59

Економіка

Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи
Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ
Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ
Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії
Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії
АРМА хоче продати годинник Медведчука з фото Оксани Марченко за 300 тис. грн
АРМА хоче продати годинник Медведчука з фото Оксани Марченко за 300 тис. грн
Голова ради Асоціації відновлюваної енергетики пояснив, чому вночі виникав дефіцит електрики
Голова ради Асоціації відновлюваної енергетики пояснив, чому вночі виникав дефіцит електрики
Міненерго повідомило добрі новини щодо посилення стабільності енергосистеми країни
Міненерго повідомило добрі новини щодо посилення стабільності енергосистеми країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7388
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
5951
Робота ППО на Київщині та сирени в Польщі: головне за ніч

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua