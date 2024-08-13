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Операція в Курській області: МЗС повідомило про плани України на захоплені території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Операція в Курській області: МЗС повідомило про плани України на захоплені території
За словами речника МЗС, операція в Курській області допомагає фронту
фото: Facebook/Генштаб

ЗСУ досягає відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти, як необхідно для безпеки та захисту України

Україна не прагне та не зацікавлена у захопленні чужих територій, зокрема Курської області. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише «РБК-Україна».

За словами Тихого, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область.

«На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів», – каже він.

Речник МЗС підкреслив, що ЗСУ досягає відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти, як необхідно для безпеки та захисту України.

За словами посадовця, операція в Курській області допомагає фронту.

«Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ – це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ - є лише військові об’єкти та військовий контингент», – заявив він.

Тихий додав, що мета операції ЗСУ в Курській області – це збереження життів українців від російських ударів.

«Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді», – підкреслив він.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: ЗСУ війна Курщина росія МЗС

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