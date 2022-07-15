«Це шок». Філатов розповів про всесвітньовідомого бійця, який приїхав у Дніпро (фото)

Тім Кеннеді одночасно служив в армії США та виступав у змішаних єдиноборствах

Тім Кеннеді демонструє свою підтримку народу України

У місто Дніпро приїхав національний герой США, спецпризначенець та боєць ММА Тім Кеннеді. Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Філатова Кеннеді приїхав «від конгресменки Вікторії Спартц» підтримати жителів міста та військових, які протистояють російській агресії.

«Простий такий дядько. Сидимо, триндимо, сміємося, борщу поїли. Година, дві, три, п'ять спілкуємося. «Слухай, Тіме, щось у тебе обличчя якесь знайоме. Ти випадково не кіноактор?» –

«Ну майже. Ми взагалі з хлопцями Бен Ладена і всю його компашку кінчили». І сміється. Німа пауза.

«Дай погуглю». Шок.

Знайомтеся, знаменитий Тім Кеннеді. Національний герой США. Спецпризначенець та боєць ММА. Приїхав у гості. Підтримати нас. І пацанів на «нулі» теж», – розповів Філатов.

Тім Кеннеді служив в американській армії і паралельно вистукав до ММА. За свою кар'єру виборював таких бійців як Роббі Лоулер, Мелвін Манхуф та колишнього чемпіона UFC у середній вазі Майкла Біспінга.

Нагадаємо, що скандал зі звинуваченнями конгресменки США Вікторії Спартц у бік глави Офісу президента Андрія Єрмака наробив багато галасу в Україні та обростає новими подробицями. Днями радник голови Офісу президента Олексій Арестович звинуватив мера Дніпра Бориса Філатова та лідера Нацкорпусу Андрія Білецького у тому, що це вони нібито «накрутили» Спартц проти Єрмака. Філатов своєю чергою визнав, що дружить зі Спартц. Він засудив представників української влади, які замість того, щоб переконати Спартц, накинулися на неї з образами.

Як відомо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

Тим часом Білий дім перевірить гучну заяву Спартц щодо Єрмака.

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