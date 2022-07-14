Філатов заступився за Спартц і вилаявся в бік Арестовича

Радник Банкової знайшов винних у скандалі з главою Офісу президента, натомість нарвався на відповідь мера Дніпра

Скандал зі звинуваченнями конгресменки США Вікторії Спартц у бік глави Офісу президента Андрія Єрмака наробив багато галасу в Україні та обростає новими подробицями. Днями радник голови Офісу президента Олексій Арестович звинуватив мера Дніпра Бориса Філатова та лідера Нацкорпусу Андрія Білецького у тому, що це вони нібито «накрутили» Спартц проти Єрмака.

У інтерв’ю з журналісткою Наталією Мосейчук Арестович сказав, що Єрмак «по-людськи дуже ображений».

«Тому що можливо він і шпигун, але щоб всі шпигуни були такими. Так, як він працює на країну – 24/7, світу білого не бачить. Він спить на розкладачці в кабінеті. Я не бачу людини, яка пахала б більше», – сказав Арестович.

А от коли радник Банкової зустрічався зі Спартц, то у нього склалося враження, що вона перебуває під чиїмось впливом. Буцімто зіграли на її переживаннях.

Філатов своєю чергою теж мовчати не став.

За словами Арестовича, заяви Спартц викликані навіть не внутрішньою політичною боротьбою в США, а тим, що на неї натиснули люди, які займаються політикою в Україні. При цьому він зазначив, що конгресвумен дуже переживає через Україну і дуже багато зробила для нашої країни.

Філатов у відповідь не приховував, що товаришує зі Спартц.

«Замість того, щоб намагатися Віку переконати, відповісти на незручні питання і зробити її союзником, наші незграбні «керманичі» та їхні голови, що говорять, всіляко ображають Вікторію Спартц і висувають шалені конспірологічні теорії», – написав він.

Крім того, Філатов поділився деталями своєї дружби зі Спартц.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

Тим часом Білий дім перевірить гучну заяву Спартц щодо Єрмака.

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