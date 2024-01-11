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Фіцо хоче покращити відносини з РФ. Український посол відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фіцо хоче покращити відносини з РФ. Український посол відреагував
За словами Кастрана, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке»
фото з відкритих джерел

Український посол зазначив, що Фіцо «не варто приховувати речі, які є очевидними»

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Свої думки він опублікував у дописі в Facebook.

Раніше у колонці для видання Pravda Фіцо заявив, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО».

За словами Кастрана, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке».

«Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, ґвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу. Цей список воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які цивілізованій людині навіть важко уявити у 21-му сторіччі, я можу продовжувати ще дуже довго», – написав дипломат.

Крім того, український посол розкритикував слова прем’єра Словаччини щодо «безпекової ситуації та тиск України щодо вступу в НАТО».

«По-перше, ніщо, абсолютно ніщо не може слугувати виправданням російським злочинам в Україні. По-друге, щодо створення «небезпеки» для Росії. Жодна свідома країна, навіть найпотужніша, ніколи б не наважилася напасти на росію, яка, не забуваймо, є ядерною державою з 17 млн квадратних кілометрів території. Ризикувати знищенням життя на землі через що? Через російські природні ресурси? Але ж їх значно дешевше та й безпечніше для усіх можна було б просто купувати, аніж заради цього навіть гіпотетично думати про напад.

Дипломат заявив, що сама Словаччина як і решта країн Східної Європи приєдналася до НАТО не щоб погрожувати РФ, а навпаки, щоб отримати «гарантії безпеки від неї самої».

«Торік через ті самі причини ми побачили приєднання до НАТО чергової країни, Фінляндії. Незабаром у цьому році до блоку приєднається ще одна скандинавська країна, Швеція. Обидві держави до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році навіть не думали ставати частиною північноатлантичного блоку, а десятиліттями дотримувалися політики військового нейтралітету. І тільки повномасштабний напад росії на Україну та агресивна риторика кремля змусили ці країни переглянути свою політику нейтралітету. Теж, здавалося б, чистої води провокація. Та якщо проводити паралелі, чи побачили ми при цьому якусь реакцію Росії? Питання риторичне.  Саме через те, що у 2008 році НАТО не пообіцяло Україні та Грузії членство, Росія дозволила собі напасти спочатку на Грузію (у 2008 р.), а у 2014 році – фактично розпочати нинішню війну в Україні, окупувавши кримський півострів та частину східних областей України», – наголосив він.

Український посол додав, що Фіцо «не варто приховувати речі, які є очевидними».

«Зокрема й те, що Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті.

Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він вважає, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та Росією.

Раніше прокремлівський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти Росію на полі бою.

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном
Теги: росія дипломатія Словаччина війна посол

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