Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році

У центрі уваги спецслужб залишатимуться об'єкти матеріально-технічного постачання та військові об'єкти росіян

Українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля. Про це сказав керівник СБУ Василь Малюк, передає Politico.

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«Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти мають зрозуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди», – сказав він.

У центрі уваги спецслужб, уточнив Малюк, залишатимуться об'єкти матеріально-технічного постачання та військові об'єкти росіян на окупованій території України. Крім того, продовжуватимуться удари безпосередньо по території РФ. – «Так що «бавовна» продовжить горіти».

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«СБУ завдає точкових ударів. Наносимо удар ворогу голкою у серце. Кожна наша спецоперація має конкретну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості росії з ведення війни і наближає нашу перемогу», – додав глава СБУ.

Одним із напрямків операцій, як і цього року, буде Крим та Чорне море: Україна за допомогою морських дронів продовжить витісняти Чорноморський флот РФ. Малюк також підтвердив, що законною ціллю залишається Кримський міст.

Глава СБУ додав, що Україна ретельно обмірковує свої цілі перед завданням удару, фокусуючись лише на об'єктах, які використовуються у військових цілях, таких як логістичні коридори для постачання зброї, військові бази та інше.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.