Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році
фото ілюстративне

У центрі уваги спецслужб залишатимуться об'єкти матеріально-технічного постачання та військові об'єкти росіян

Українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля. Про це сказав керівник СБУ Василь Малюк, передає Politico.

«Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти мають зрозуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди», – сказав він.

У центрі уваги спецслужб, уточнив Малюк, залишатимуться об'єкти матеріально-технічного постачання та військові об'єкти росіян на окупованій території України. Крім того, продовжуватимуться удари безпосередньо по території РФ. – «Так що «бавовна» продовжить горіти».

«СБУ завдає точкових ударів. Наносимо удар ворогу голкою у серце. Кожна наша спецоперація має конкретну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості росії з ведення війни і наближає нашу перемогу», – додав глава СБУ.

Одним із напрямків операцій, як і цього року, буде Крим та Чорне море: Україна за допомогою морських дронів продовжить витісняти Чорноморський флот РФ. Малюк також підтвердив, що законною ціллю залишається Кримський міст.

Глава СБУ додав, що Україна ретельно обмірковує свої цілі перед завданням удару, фокусуючись лише на об'єктах, які використовуються у військових цілях, таких як логістичні коридори для постачання зброї, військові бази та інше.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: СБУ ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакували в районі Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ контратакували в районі Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:20
До того, як потрапити до свого підрозділу, чоловіки проходять навчання та освоюють професію
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 08:32
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ
Сьогодні, 06:56

Події в Україні

Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році
Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
Окупанти перекидають в Україну сили з Таджикистану – ISW
Окупанти перекидають в Україну сили з Таджикистану – ISW
Данілов анонсував «дуже приємні новини» вже найближчим часом
Данілов анонсував «дуже приємні новини» вже найближчим часом
Українські воїни за 666 днів війни ліквідували понад 350 тис. окупантів
Українські воїни за 666 днів війни ліквідували понад 350 тис. окупантів
РФ готує до відправки в Африку найманців, які воювали в Україні – ISW
РФ готує до відправки в Африку найманців, які воювали в Україні – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
16K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
13K
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
8328
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7495
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
6253
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua