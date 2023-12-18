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Стало відомо, скільки місцевих депутатів зі «Слуги народу» зараз на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки місцевих депутатів зі «Слуги народу» зараз на фронті
«Слуга народу» обіцяє передати частину свого бюджетного фінансування на ЗСУ
фото ілюстративне

Наразі політична сила «Слуга народу» складається з 6 305 місцевих депутатів

Україну на фронті захищають 355 місцевих депутатів із політичної партії «Слуга народу», 131 – працюють військовими медиками. Про це заявила голова політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк, передає «Укрінформ».

«Минулого року наша партія передала 130 млн грн партійного фінансування на потреби армії. Їх отримала Національна гвардія України, щоб закупити озброєння «Стугна-П». Цього місяця ми готуємо засідання політичної ради партії, на якому маємо ухвалити рішення про передачу нашого бюджетного фінансування, приблизної суми (як і торік – «Главком»), на підтримку нашої оборони і Збройних сил України», – сказала вона.

Шуляк поінформувала, що члени партійної команди «Слуга народу» за майже два роки повномасштабної російсько-української війни передали на потреби армії майже 3 тис. автомобілів, тонни палива, понад 70 тис. різних одиниць амуніції, 300 тис. патронів.

Водночас Шуляк поінформувала, що наразі політична сила «Слуга народу» складається з 6 305 місцевих депутатів, 219 голів громад, 976 старост. Голова політсили підкреслила, що серед них 355 місцевих депутатів перебувають на фронті у складі Сил оборони України, а 131 – працюють військовими медиками.

Нагадаємо, триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Теги: партія Слуга народу війна ЗСУ

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