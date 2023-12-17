Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків назріває бунт

Російські окупанти посилюють тиск на українських працівників Запорізької АЕС

Серед завезених на Запорізьку АЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Так, замість двох місяців Москва наказує своїм енергетикам працювати по пів року й довше, оскільки в РФ важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Крім того, розвідка повідомляє, що російські окупанти посилюють тиск на громадян України, які працюють на Запорізькій АЕС, аби змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом».

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Відповідно до вимог російських окупантів декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

«Серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з «Росатомом» та паспортів держави-агресора, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти», – повідомляє ГУР.

Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня відбувся повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

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На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.

Міненерго України попереджає, що у разі вибуху на Запорізькій атомній електростанції постраждає не лише Україна. Основний удар припаде на захід нашої держави й ті країни, які межують з нами на західному кордоні