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У Дніпрі ракета влучила в торговий центр

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Дніпрі ракета влучила в торговий центр
фото: скріншот відео

Інформація щодо наслідків вибуху наразі відсутня

У Дніпрі під час обстрілу російських загарбників ракета влучила в торговий центр. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

Точної інформації щодо постраждалих внаслідок вибуху наразі немає. Крім того, в результаті ракетної атаки на Дніпро в декількох районах міста виникли пожежі.

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами. Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: війна Дніпро ракета

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