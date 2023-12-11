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Новий пакет санкцій проти Росії: ЄС не погодив заборону на продаж нафтових танкерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новий пакет санкцій проти Росії: ЄС не погодив заборону на продаж нафтових танкерів
Пропозиція Єврокомісії заборонити продаж Росії старих нафтових танкерів була пом’якшена під тиском середземноморських країн
фото з відкритих джерел

12-й пакет санкцій передбачає додаткові обмеження на російську нафту

Держави Європейського Союзу наблизились до погодження 12-го пакета санкцій проти Росії, проте не дійшли згоди щодо заборони на продаж танкерів російським підприємствам і організаціям, які можуть використовувати їх для обходу обмеження цін на нафту. Про це пише Reuters.

12-й пакет санкцій проти Росії передбачає заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту.

Як зазначається, Євросоюз хоче ускладнити обхід санкцій, зокрема обмеження цін на нафту країн «Великої сімки».

Водночас, пропозиція Єврокомісії заборонити продаж Росії старих нафтових танкерів, які можуть використовуватися для обходу «стелі цін», була пом’якшена під тиском середземноморських країн.

Спочатку Європейська Комісія розглядала заборону продажу танкерів. Однак під час обговорення нових обмежувальних заходів проти Росії за широкомасштабну військову агресію проти України цей пункт було виключено.

Одне з джерел агентства розповіло, що середземноморські країни із сильними судноплавними компаніями висловили стурбованість тим, що ці заходи можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище. В останньому проєкті санкцій судноплавні компанії тепер повинні лише звітувати про такі продажі.

За даними Reuters, посадовці з держави-членів ЄС зустрінуться 11 грудня ввечері та можуть внести подальші несуттєві зміни в текст обмежень.

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонувала нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

Читайте також: Деякі європейські країни хочуть пом'якшити санкції проти Росії – Reuters
Теги: Європейський союз санкції росія

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