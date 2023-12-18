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Чеський міністр назвав Орбана «троянським конем»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чеський міністр назвав Орбана «троянським конем»
Віктор Орбан заблокував 50 млрд євро допомоги Україні
фото з відкритих джерел

«Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси. Про це заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак, передає Euractiv.

«Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну», – сказав Дворжак під час дискусії, яка транслювалася на CNN Prime News.

Політик наголосив, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії. 

«Я думаю, що справжня назва (підходу Угорщини – «Главком») – шантаж. Я думаю, що справжня назва – зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії», – відзначив міністр.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини «на каву». Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС. Саме в той момент члени Євроради проголосували.

Після вимушеного coffee break з Шольцем, Орбан прийняв рішення взагалі залишити переговорний кабінет.

Також повідомлялось, що ЄС розглядає можливість позбавити Угорщину права голосу.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна війна

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