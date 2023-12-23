Проросійський прем'єр Словаччини зробив скандальну заяву про війну

Фіцо розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ

Прокремлівський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти Росію на полі бою. Про це політик заявив в інтерв'ю місцевому виданню Pravda.

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Також словацький очільник уряду розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ.

«Я не вірю у військове вирішення. Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переломити ситуацію військовим шляхом і не здатна на ніякий контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою. Приходить 2024 рік, і ви побачите, що умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія», – вважає прем'єр Словаччини.

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Разом із тим Фіцо, визнав, що вторгнення РФ до України є порушенням міжнародного права. Втім, він стверджує, що Київ нібито вже був готовий досягти мирної угоди з Кремлем, але цьому завадив Захід, коли почав надавати Україні зброю, «аби її руками знищити РФ».

«Ми готові допомагати Україні. Маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася», – наголосив прем'єр Словаччини.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за необхідне вести діалог із диктатором Володимиром Путіним.