П’яті роковини трагедії в Одесі: на вулицях міста величезні затори та поліцейський огляд



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Публічну безпеку і порядок забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців

Сьогодні на Куликовому полі зібралися небайдужі одесити, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічних подій, які сталися в Одесі 2 травня 2014 року. Поліцейські на місці контролюють ситуацію, щоб уникнути провокацій і сутичок.

Заходи безпеки не змінилися: потрапити на Куликове поле можна через фільтраційний пункт біля пам'ятника на братській могилі жертв громадянської війни, а вийти - на розі вулиць Пироговській та Канатній. Рамок металошукачів в цьому році немає, поліцейські під час огляду користуються портативними приладами. Крім цього, людей, які бажають пройти на Куликове поле, поверхнево оглядає поліція на кільці трамваю №18 і на Італійському бульварі.

Громадський порядок сьогодні повинні охороняти 2 400 правоохоронців. Зараз на Куликовому полі присутні співробітники Нацгвардії, поліції діалогу і рядові поліцейські.

Також прибув перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. За його словами, на даний момент ситуація в місті спокійна.

«Ми передбачали всі виклики, які могли бути, тому добре організували роботу і в 7 ранку повністю взяли під охорону Куликове поле. Працюємо в штатному режимі і готові до вирішення всіх можливих проблем, працюють і вибухотехніки на випадок мінування. На цю хвилину ніяких позаштатних ситуацій не було», - прокоментував він.

За словами Ярового, поліцейські відстежують пересування будь-яких підозрілих груп, які можуть заїхати в Одесу. Заступник міністра внутрішніх справ вибачився перед громадянами за незручності, викликані підвищеними заходами безпеки, але вони, підкреслив Яровий, повністю виправдані, тому що в пріоритеті - спокій і безпеку в місті.

Охочих покласти квіти поки не дуже багато, хоч вони постійно і підходять. Зате на Куликовому вже встигли побувати нардепи-«опозиціонери»: Вадим Новінський, Євген Мураєв і Михайло Добкін. Вони повторили свої колишні тези про те, що необхідно покарати винних і увічнити пам'ять загиблих монументом.

Ситуація спокійна, люди кладуть квіти і йдуть. У самого Будинку профспілок, крім поліції і журналістів, чи не більше 20 людей.

На цілий день навколо Куликового поля обмежили дорожній рух. Тому вулиці, прилеглі до нього, краще об'їжджати десятою дорогою - там сильні затори. Згідно сервісу «Google maps», вулиці Середньофонтанська, Маріїнську і Водопровідну «скували» пробки. В цілому, проїзд затруднений по всіх вулицях в центрі міста.

Нагадаємо, під час масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі загинули 48 осіб і більше 200 були поранені. Більшість жертв загинули в Будинку профспілок.

Джерело: Пушкинская.net