Новинський розказав про сьогоднішню зустріч лідерів фракцій з Зеленським



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Новинський запевнив президента, що фракція Опозиційного блоку буде підтримувати ініціативи Зеленського спрямовані на припинення війни

Новинський: ми будемо підтримувати всі ініціативи Зеленського спрямовані на світ і розвиток України

Голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський поділився своїми враженнями від зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським на телеканалі «Наш».

«Найдовше на зустрічі з президентом ми обговорювали дату інавгурації. Ця дата призначається парламентом, однак узгоджується з президентом», - сказав Новинський.

За словами голови фракції Опозиційний блок, на зустрічі обговорювалося декілька питань. Найважливішим, на думку Новинського, було обговорення світу в Україні.

Він запевнив президента, що фракція Опозиційного блоку буде підтримувати будь-які ініціативи Зеленського, спрямовані на припинення війни.

«Ми хочемо, щоб закони про виконання мінських угод були якомога швидше проголосовані, щоб і з того і з іншого боку на Сході припинили гинути люди», - заявив Новинський.

Наступна важлива тема-прийняття нового виборчого кодексу. Стара система, як вже зазначав Новинський основа політичної корупції, тому пропорційна система з відкритими списками має стати новим форматом парламентських виборів в країні.

Повертаючись до інавгурації, голова фракції Опозиційний блок повідомив, що Володимир Зеленський запропонував дату 19 травня і швидше за все на засіданнях фракцій 13 і 14 травня ця дата буде узгоджена.

Щодо відсутності на зустрічі з президентом голів деяких фракцій, Новинський відмовився коментувати можливу причину цього, заявивши, що свою повагу його фракція до президента висловила.

«Також ми побажали президенту успіху. Тому що буде успішний він на своїй посаді-буде успішна Україна», - вважає Новинський. Також його фракція підтримає всі ініціативи президента, спрямовані на цю мету.

Однак, за словами голови Опозиційної фракції, якщо політика Порошенко буде тривати, то фракція буде в опозиції.