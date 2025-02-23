Міноборони про можливу загрозу відключення Starlink: Альтернатива є

Умєров: Вже рішення є, альтернатива є

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у разі відключення Starlink Україна має альтернативу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Альтернативи є, не розголошуємо. Скоро разом з Мінцифрою, з іншими колегами з ЗСУ, Міноборони повідомимо. Але вже рішення є, альтернатива є», – сказав міністр оборони.

Форум «Україна. Рік 2025» приурочений третій річниці великої війни. Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.