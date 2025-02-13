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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Трамп готує пастку для Росії чи України?

glavcom.ua
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Трамп може справді задіяти весь обіцяний арсенал жорстких ударів по Росії
колаж: glavcom.ua

Яку гру веде команда Трампа?

У заявах Трампа щодо Росії не згадувався спецпредставник Келлог. Але прессекретарка Білого дому Каролін Левітт на підсумковому брифінгу зазначила, що Келлог лишиться важливим членом переговорної групи.

Можливо, причина у тому, що Келлог – прибічник жорсткої лінії «мир силоміць». Плюс Келлог пропонував відкласти питання переговорів на кілька місяців, щоб Росія максимально ослабла через жорсткі санкції. Отже, він відіграватиме роль «злого поліцейського».

А Трамп тоді подаватиме свою позицію «максимально швидко і хоча б припинення вогню, а далі хай Європа розбирається як хоче з тривалим перемир’ям і гарантіями» як порівняно м’яку і дуже вигідну Путіну.

Тобто, Путіна все ж, схоже, попихають до небажаного для нього варіанту «спершу припинення вогню, а потім все інше» – а коли оте «все інше» його не влаштує, йому доведеться вдатись до повторного нападу і виглядати двічі агресором.

Зате Трамп встигне відзначити свій тріумф як «того, хто швидко, як і обіцяв, домігся припинення бойових дій». І перекинути після цього весь фінансовий, збройний і політичний тягар відповідальності на ЄС.

Але якщо Путін все ж не дасть Трампу реалізувати настільки привабливу «швидкорозчинну схему», то тоді 47-й президент може справді задіяти весь обіцяний арсенал жорстких ударів по Росії. А може і не задіяти. А вигадати ще щось швидке, пафосне і таке, що не потребуватиме ресурсів, тільки заяв.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США санкції путін Європа Дональд Трамп Україна Кіт Келлог

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