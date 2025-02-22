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Президент Трамп анонсував нові переговори з Росією у Саудівській Аравії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Президент Трамп анонсував нові переговори з Росією у Саудівській Аравії
Трамп повідомив, коли відбудеться новий етап перемовин з росіянами
скриншот з відео

Як відомо, Україна не бере участі у цих перемовинах

Під час пресконференції після складання присяги міністра торгівлі США Говарда Лутніка в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні Дональд Трамп відповідав на запитання журналістів, що стосуються України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SkyNews.

Трамп повідомив, коли відбудеться наступний раунд перемовин у Саудівській Аравії між російськими та американськими сторонами. За його словами, новий тур переговорів США і Росії  вже почнуться у вівторок, 25 лютого.

Як відомо, Україна не бере участі у цих перемовинах.

До того ж, американський лідер спростував твердження одного з французьких видань про те, що він збирається відвідати Росію в День перемоги – 9 травня. Сказав: «Ні, не поїду».

Також журналіст поставив запитання, яке звучало так: «Чи вважаєте ви президента Росії Путіна диктаттором?». Не вагаючись, Трамп сказав: «Я гадаю, що президенту Путіну і президенут Зеленському треба працювати разом». Тим самим, уникнув прямої відповіді на пряме запитання.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в будь-який момент, коли йому буде зручно. Пєсков зазначив, що Росія радо зустріне американського лідера в день святкування Дня Перемоги – 9 травня. 

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Теги: росія війна Дональд Трамп Саудівська Аравія переговори

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