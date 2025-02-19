Зеленський подякував за підтримку на тлі критики з боку адміністрації Трампа

Європейські лідери заявили, що підтримують президента Зеленського та незгодні з риторикою Трампа

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського президента.

Раніше політики з країн ЄС та навіть Америки виступили із заявами, де висловили підтримку президенту України на тлі заяв Трампа про начебто «нелегітимність та низький рейтинг Зеленського».

Так, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Зеленського. Своєю чергою прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав заяву Трампа «глибоко несправедливою».

«Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму», – написав президент Чехії Петр Павел.

Водночас лідер демократів в Сенаті США наголосив, що «огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Путін». Окрім цього, деякі республіканці також не згодні з думкою Трампа щодо президента України. Зокрема, Дон Бейкон висловив незгоду з риторикою Трампа, сказавши, що Путін розпочав війну, скоївши воєнні злочини, та убив своїх опонентів.

Колишній віцепрезидент США часів першої каденції Трампа Майк Пенс також виступив на захист України після заяв Трампа. Політик заявив, що «мир має будуватися на правді».

Після відповідних заяв український президент написав, що вдячний за підтримку.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.